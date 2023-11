Fanatical per il Black Friday vi regala un gioco gratis

Per il Black Friday, un particolare gioco su Steam è ora completamente gratuito da scaricare, senza alcun costo.

La maggior parte delle offerte del Black Friday prevede riduzioni sui prezzi dei giochi, ma non sconti del 100% che rendono il gioco gratuito.

Fanatical, però, ha fatto un passo in più e sta distribuendo codici Steam gratuiti per un gioco che normalmente si deve acquistare, fino a esaurimento scorte (via ComicBook).

Non è chiaro se si tratti di un'offerta specifica per il Black Friday, ma la tempistica lo suggerisce. Comunque sia, da questo momento tutti gli utenti PC possono godersi The Ramp gratuitamente.

Come già detto, l'offerta non proviene direttamente da Valve e Steam, ma da Fanatical, un venditore autorizzato di chiavi Steam.

Tutto quello che dovete fare per usufruire di questa offerta è iscrivervi alla newsletter di Fanatical, che non costa nulla. Inoltre, se si desidera, è possibile annullare l'iscrizione dopo aver richiesto il download gratuito.

The Ramp è un particolare gioco di skateboarding ha debuttato il 3 agosto 2021 grazie allo sviluppatore Paul Schnepf.

Dalla sua uscita, il gioco ha ottenuto oltre 1000 recensioni da parte degli utenti, il 96% delle quali positive, che hanno conferito al gioco una valutazione "Oltremodo positiva", la più alta che si possa ottenere su Steam.

