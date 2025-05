Fan Xbox ironici sugli aumenti di prezzo: «Grazie, Nintendo»

Non è stato affatto un primo maggio piacevole per chi guardava con interesse al mondo Xbox: Microsoft ha infatti annunciato un clamoroso rincaro di prezzi, che sta rendendo quasi insensato prendere una console Xbox.

La casa di Redmond ha già aumentato con effetto immediato il prezzo di console e accessori: le Xbox Series S arriveranno a costare tra i 349,99 a 399,99 euro, mentre le Xbox Series X andranno dai 549,99€ per la versione solo digitale (segnalo che allo stesso prezzo trovate su Amazon l'edizione con il lettore ottico incluso, almeno per il momento) fino ad arrivare addirittura a 699,99€ per la versione con 2TB.

Ma non solo: Microsoft ha confermato anche un aumento di prezzo per gli accessori e per alcuni dei suoi prossimi videogiochi first-party, che arriveranno a costare 79,99$. Che, di conseguenza, dovrebbero essere convertiti ai nostri 90 euro.

Come segnalato da DualShockers, i fan Xbox non hanno ovviamente preso bene i rincari, anche se hanno individuato un colpevole decisamente insolito, dato che sul social network X (ex Twitter) è entrata in tendenza la seguente frase: "Thanks, Nintendo", ovvero "Grazie, Nintendo".

"Ma cosa c'entra Nintendo con Xbox?", vi starete chiedendo. È presto detto: secondo molti utenti, la casa di Kyoto avrebbe di fatto svolto il ruolo di "apripista", dato che è stata la prima compagnia che ha deciso di piazzare un gioco fisico a 90 euro.

Mossa che anche in quel caso ha fatto discutere, e non poco, ma che evidentemente deve aver convinto Microsoft che i tempi fossero maturi. Almeno, secondo la teoria di alcuni utenti: personalmente ritengo che il discorso sia leggermente più complicato e legato a costi dell'industria videoludica ormai fuori controllo da diversi anni.

In ogni caso, ritengo che questi prezzi siano semplicemente assurdi e indifendibili: già le console Xbox hanno faticato non poco a trovare un mercato, ma con questi nuovi prezzi Microsoft potrebbe averle "uccise" in via definitiva.

I nuovi prezzi rendono davvero difficile giustificare l'acquisto di una loro console, con i fan interessati che potrebbero fiondarsi definitivamente sulle proposte di Nintendo e Sony.

Se non altro, Microsoft non ha annunciato aumenti di prezzo per l'abbonamento Xbox Game Pass. Almeno per ora, mi permetto di aggiungere.