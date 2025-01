Fan ricrea la mappa di GTA 6 in GTA 5, ma c'è un problema

Mentre il mondo attende con impazienza GTA 6, un fan ha deciso di non stare con le mani in mano.

Il creator Dark Space sta infatti ricostruendo la mappa del prossimo gioco all’interno di GTA 5 (che trovate su Amazon).

Un progetto titanico, che ha già attirato l’attenzione della community… e probabilmente anche degli avvocati di Rockstar (via GamingBible).

Su X, Dark Space aggiorna regolarmente i fan sui progressi. L’ultima novità? Vice Beach è “quasi completa” e il prossimo obiettivo sarà ricreare le isole.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo dai giocatori, stanchi delle speculazioni infinite su GTA 6.

«Lavoro incredibile, leggenda!», ha commentato un fan, mentre un altro ha aggiunto: «Seguire i tuoi aggiornamenti è una boccata d’aria fresca rispetto alle solite teorie.»

Ma c’è un problema: Take-Two Interactive, la casa madre di Rockstar, non è famosa per la sua tolleranza verso i progetti fan-made.

In un’intervista, Dark Space ha ammesso di essere preoccupato, anche se crede che il suo lavoro sia diverso rispetto ad altre mod più invasive.

«Non sto rifacendo un gioco intero, come la mod di Vice City in GTA 4,» ha spiegato. «Sto semplicemente creando una mia versione della mappa dentro GTA 5, usando asset già presenti nel gioco.»

Al momento, il progetto pare essere salvo. Ma se Take-Two deciderà di intervenire – come ha già fatto in passato con altre mod – potrebbe non durare a lungo. Per ora, Dark Space continua a costruire. Chissà se riuscirà a completare la mappa prima che arrivi la temuta lettera di diffida.

Restando in tema di progetti realizzati dai fan, vi ricordo che GTA Vice City Nextgen Edition è da poco disponibile come progetto autonomo, ed è scaricabile gratuitamente.

Ma non solo: un negozio di videogiochi ha pubblicato la presunta data di lancio di GTA 6, sostenendo di averla saputa tramite contatti con PlayStation.