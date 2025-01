GTA 4, il remake in GTA 5 è "morto"

Il team responsabile della popolare mod di GTA 5 che ha portato una Liberty City di GTA 4 completamente funzionante nel gioco ha annunciato la chiusura del progetto.

La decisione, frutto di un accordo amichevole con Rockstar Games, segna la fine di un'iniziativa che aveva conquistato l'attenzione dei fan per l’incredibile livello di dettaglio (ve l'ho mostrata qui).

Conosciuto come Liberty City Preservation Project, la mod aveva riscosso grande successo per la sua fedeltà alle ambientazioni di GTA 4 (gioco che trovate ancora su Amazon).

Non solo includeva le location classiche, ma presentava anche un sistema di metropolitana funzionante, traffico ambientale realistico e il leggendario "swing set glitch", come riportato anche da GamesRadar+.

Considerato che il progetto era quanto di più vicino a un remake di GTA 4, si trattava di un risultato straordinario per una creazione totalmente fan-made.

In un messaggio condiviso nel server Discord della mod, il team ha dichiarato:

«A causa dell’attenzione inaspettata ricevuta dal nostro progetto e dopo aver parlato con Rockstar Games, abbiamo deciso di chiudere il Liberty City Preservation Project. Apprezziamo tutto il supporto ricevuto e continueremo a coltivare la nostra passione per il modding della serie Grand Theft Auto.»

Poche ore dopo, è stato chiarito che non si è trattato di un DMCA, ma di una chiusura amichevole concordata con Rockstar e Take-Two Interactive. Non c’è quindi alcuna tensione tra il team del mod e le aziende.

Il server Discord del progetto rimarrà attivo per ospitare futuri progetti e mod della community, ma i link per scaricare la mod non sono più consentiti.

Il team sconsiglia di scaricare il progetto da link non ufficiali, poiché potrebbero contenere malware.

Nonostante la delusione per la fine di un progetto che ha richiesto sforzi incredibili, il team sembra intenzionato a continuare a lavorare su nuove idee.

Per i fan del modding e del mondo di Grand Theft Auto, anche in vista dell'uscita di GTA 6, c’è ancora molto da aspettarsi in futuro.