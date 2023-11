Fallout, la serie TV svelerà le origini del Vault Boy

La serie TV di Fallout, prodotta da Amazon, sembra essere particolarmente ambiziosa: Todd Howard sta seguendo da vicino il progetto per assicurarsi che riesca a soddisfare non solo i nuovi telespettatori, ma anche i videogiocatori storici della serie.

La saga videoludica post-apocalittica (trovate l'edizione GOTY di Fallout 4 su Amazon) dovrebbe prestarsi particolarmente bene per un adattamento televisivo, complici non solo ambientazioni cupe e storie intriganti, ma anche quella giusta sana dose d'umorismo per non appesantire il tutto.

E la figura perfetta in grado di incarnare tale differenza è sicuramente il Vault Boy, al celebre e iconica mascotte della serie che troverete a farvi compagnia nel Pip Boy, strumento fondamentale per ogni Vault Dweller che si rispetti.

Se, per qualche motivo, vi eravate chiesti come sia nata questa strana e divertente figura nell'universo di Fallout, la serie TV sta per darvi una risposta importante: come segnalato da Vanity Fair, grazie al quale abbiamo anche visto alcune importanti prime immagini, lo show di Amazon ci svelerà anche una vera e propria "Origin Story" del Vault Boy (via ComicBook).

Todd Howard ha giustificato questa scelta sottolineando che non ci possono essere solo narrazioni cupe, ma ci vuole il giusto equilibrio per poter anche intrattenere giocatori e telespettatori:

«Abbiamo avuto molto conversazioni sullo stile di umorismo, il livello e lo stile di violenza. Sentite, Fallout può essere molto drammatico, cupo e post-apocalittico, ma a volte bisogna strizzare un po' l'occhiolino... Credo che ciò sia stato fatto molto bene con lo show televisivo».

E una parte di questo equilibrio, evidentemente, risiede pure nella storia che ci narrerà l'origine del Vault Boy, che plausibilmente non si farà prendere troppo sul serio e servirà a spezzare l'immaginario più cupo.

Ricordiamo che, in attesa di un nuovo trailer ufficiale, abbiamo già una data d'uscita: la serie sarà trasmessa in anteprima dal prossimo aprile.

Nel frattempo, dopo un lancio problematico che faceva pensare ben altro, segnaliamo anche che Fallout 76 è arrivato a godersi il suo quinto anniversario e sembra più in salute che mai.