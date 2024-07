Fallout, c'è una spaventosa teoria sui Vault

Fallout è pieno di segreti e misteri, ma a quanto pare ce n'è uno legato ai Vault realmente inquietante.

Del resto, visto che la serie ha vissuto di recente un momento d'oro è giusto che se ne parli.

Questo, considerando anche che il prossimo Fallout 5 è lontano fino almeno alla prossima generazione di console.

Come riportato anche da PCGamesN, infatti, il co-creatore del Fallout originale, Tim Cain, ha condiviso una nuova teoria sulla storia dei Vault e su cosa la Vault-Tec stesse realmente pianificando fin dall'inizio.

I Vault della Vault-Tec servono come terreni di prova per esperimenti sociali e biologici orrendi, questo lo sappiamo. Ma tra l'originale, Fallout 2, New Vegas e il resto della serie, i Vault hanno diversi lati misteriosi.

Cain, che ha lavorato come produttore, designer e co-creatore del RPG originale del 1997, ha spiegato in precedenza che i Vault sono stati progettati da Vault-Tec per testare varie condizioni ambientali e sociali nel caso in cui la razza umana avesse bisogno di abbandonare il pianeta Terra e colonizzare lo spazio.

Ora, Cain offre una possibile soluzione a un altro mistero legato ai Vault – anche se ci tiene a precisare che questa è interamente una sua teoria, e non fa parte del canone ufficiale.

«I Vault originali dovevano essere 1.000,» spiega Cain, in un recente video sul suo canale YouTube.

«Molto più tardi abbiamo iniziato a rivedere questa idea. Se ognuno di questi Vault ospita 1.000 persone, sono solo un milione di persone, che è molto meno della popolazione che immaginavamo negli Stati Uniti.»

«Ci sono 50 stati, 1.000 Vault. Questo significa che ogni stato dovrebbe avere circa 20 Vault. Gli stati più grandi ne avrebbero di più, quelli più piccoli di meno. Sono sicuro che non è distribuito in modo uniforme, ma stiamo parlando di circa 20 Vault per stato. Fallout 1 era nel centro e nel sud della California,» ha aggiunto.

E ancora: «Fallout 2 era in quella zona e a nord, quindi insieme, Fallout 1 e 2 coprivano praticamente l'intero stato della California. La California è uno stato abbastanza grande, ma Fallout 1 e 2 insieme avevano solo circa quattro-sei Vault. La serie TV, che è ambientata anch'essa in California, ne ha aggiunti altri quattro. Questo ci porta solo a dieci – dieci Vault per l'intero stato della California. Ci si aspetterebbe almeno altri dieci là fuori.»

Cain menziona anche Fallout New Vegas, che è ambientato nello stato vicino del Nevada, ma contiene solo sette Vault. Spiegando che sia la California che il Nevada sembrano "sotto-serviti," Cain afferma che la ragione – la verità nascosta sul perché ci sono così pochi Vault – è ovvia.

«Vault-Tec,» dice. «Non hanno costruito tutti i 1.000 Vault. Non ci sono nemmeno vicini. So che alcuni giochi di Fallout mostrano Vault ancora in costruzione quando sono cadute le bombe, quindi si potrebbe sostenere che stavano pianificando di fare tutti i 1.000 e non ci sono mai riusciti – non ci sono mai arrivati.»

«Se guardi tutti i giochi insieme e la serie, penso che la mia stima sarebbe che Vault-Tec ha probabilmente costruito meno della metà – probabilmente molto meno – dei Vault che avrebbero dovuto.»

«Succede nella vita reale. Ci sono molte aziende che ottengono contratti governativi per prendersi cura delle strade, dei ponti, per costruire più infrastrutture internet. Prendono i soldi. E poi non lo fanno.»

Secondo la teoria di Cain, questo è uno dei motivi per cui i Vault sono diventati i terreni di prova per i vari esperimenti sociali. Sapendo che non erano in grado di costruire tutti i 1.000 Vault, Vault-Tec decise di poter usare i bunker già costruiti per uno scopo diverso.

Invece di salvare le persone, i Vault furono riconfigurati per spingere, manipolare ed esaminare il comportamento umano.

Restando in tema, vediamo quanti sono i Vault che popolano il mondo canonico della saga di Fallout, della quale rappresentano una caratteristica chiave.