Fallout arriva anche su Fortnite, ovviamente

Fallout è tornato ad essere uno dei nomi più caldi del mondo dei videogiochi, e non solo, e ovviamente non poteva mancare la collaborazione con Fortnite.

Per i fan sfegatati della saga di Bethesda, a cui consigliamo di dare un'occhiata su Amazon per dei gadget splendidi, ci sarà un'altra occasione per vestire i panni dell'Armatura Atomica o dell'abitante del Vault.

Perché dopo il successo stratosferico dei videogiochi (al punto che le copie fisiche stanno sparendo) dovuto alla serie TV di Prime Video, ora anche Fortnite accoglierà il videogioco che è tornato più caldo del momento.

Lo ha comunicato lo stesso profilo ufficiale di Fortnite, senza però dare troppe spiegazioni:

Nella giornata di oggi, Epic Games ha annunciato tramite una singola immagine e alcune emoji (con sorrisone e pollicione, ovvaimente) che il popolare franchise di Bethesda è in arrivo su Fortnite.

Anche se al momento non abbiamo molti dettagli, sembra che i giocatori potranno visitare almeno un luogo ispirato a Fallout sulla mappa del battle royale. Dall'immagine pubblicata potremmo anche scommettere che l'iconica armaturadi Fallout verrà aggiunta a Fortnite in qualche modo, probabilmente come skin cosmetica premium.

Non sappiamo né cosa aspettarci da questo crossover, né quando verrà pubblicato con esattezza.

Visto il successo di Fallout, che su Prime Video ha permesso ad Amazon di stracciare molti record in termini di serie TV, è lecito aspettarsi che Epic Games e Bethesda abbiano in serbo qualcosa di più elaborato per i fan.

Anche perché sia Fallout 76 che Fallout 4 sono tornati sulla cresta dell'onda, anche grazie all'update next-gen, ed è un peccato sprecare questo momento così positivo con delle semplici skin.

Ogni cosa che abbia scritto "Fallout" sopra sta vendendo tantissimo. Davvero tutto, anche il set dedicato di Magic the Gathering, che per Hasbro è risultato essere uno dei più redditizi di sempre.