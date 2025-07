Anche se non abbiamo più avuto notizie ufficiali su nuovi capitoli di Fallout, Xbox è consapevole di avere tra le mani una delle IP più importanti sul mercato videoludico, soprattutto dopo il successo ottenuto dallo sceneggiato televisivo.

Sebbene Bethesda continui a essere impegnata con nuovi aggiornamenti di Fallout 76 (che potete recuperare su Amazon), pare che il team di sviluppo abbia già iniziato a programmare il futuro della serie, con più di un capitolo che sarebbe già in sviluppo.

Ad affermarlo è Jordan Middler, reporter della testata VGC, nel corso dell'ultima puntata del podcast di Skill Up (via Pure Xbox), anticipando che ci sarebbe anche un gioco particolarmente atteso dai fan:

«Ci sono diversi giochi di Fallout in sviluppo, incluso uno che vorreste tutti, per quanto ne so, ma al momento non c'è nulla che sia andato così avanti da potervi dire che potrete giocarli presto».

La mia personale ipotesi è che il capitolo misterioso accennato possa essere l'edizione rimasterizzata di Fallout 3, di cui erano già emerse le prime voci in contemporanea con Oblivion Remastered, ma che a differenza del quarto capitolo di The Elder Scrolls dovrebbe farsi attendere più a lungo.

Diamo anche per scontato che tra questi nuovi capitoli possa esserci anche Fallout 5, su cui Todd Howard aveva già anticipato non esserci alcuna fretta: probabilmente, dovremo aspettare l'uscita di The Elder Scrolls 6 prima di saperne di più al riguardo.

La suggestione più "romantica" potrebbe essere invece un ritorno a New Vegas, considerando che il capitolo originale venne sviluppato da Obsidian, team che oggi fa parte degli Xbox Game Studios. Proprio come Bethesda, del resto.

Queste sono chiaramente solo ipotesi, da prendere con le dovute precauzioni del caso: Bethesda e Xbox attualmente non hanno ancora annunciato in via ufficiale quali saranno i loro prossimi lavori sul franchise.

Tuttavia, se le indiscrezioni saranno confermate, potrete essere felici di sapere che i videogiochi non sono stati "dimenticati". Solo che ci vorrà ancora molto tempo prima di vederli in azione.