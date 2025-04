F1 25 vi renderà proprietari della vostra scuderia: le novità

Nelle scorse ore, abbiamo visto da vicino in una presentazione per la stampa come EA SPORTS intende rinfrescare il suo F1 25, a partire dalla modalità My Team 2.0 – alla quale proprio oggi è stato dedicato un video di deep dive.

Si tratta di una evoluzione della modalità manageriale del gioco di Codemasters, che viene presentata come «il più grande rinnovamento dal 2020» da p arte degli stessi sviluppatori.

In passato, infatti, essa permetteva di assumere la figura di pilota-manager, mentre ora saremo un manager vero e proprio e a tutto tendo, erigendoci così a guida massima della nostra scuderia.

Come ci è stato spiegato, rispetto alle edizioni precedenti, in MyTeam 2.0 i giocatori non si limitano più a essere piloti-proprietari, ma assumono un ruolo strategico, supervisionando la squadra e i suoi piloti in praticamente tutti gli aspetti della quotidianità.

Durante i weekend di gara, ad esempio, sarà possibile scegliere chi far scendere in pista, bilanciando le esigenze di squadra con le ambizioni personali. Una cosa che prima era difficile fare: essendo piloti-manager, davate comunque e sempre priorità a voi stessi.

La gestione della scuderia si sviluppa adesso attorno a tre strutture fondamentali:

Ingegneria: La Ricerca e Sviluppo sono ora separate rispetto al passato, con lo scopo di offrire maggiore flessibilità nel miglioramento delle vetture. La scelta di sviluppare nuove parti avrà un impatto anche sui piloti, influenzando le loro future decisioni contrattuali. E richiederà tempo. «Prima le cose venivano ricercate e comparivano di punto in bianco, pronte da usare», ci hanno spiegato gli autori. Ora sarà tutto molto più graduale e più sensato.

Personale: Un sistema dinamico di contratti permette ai giocatori di negoziare con i piloti, ma le trattative possono essere soggette a fughe di notizie con potenziali conseguenze. Inoltre, il numero di dipendenti incide su costi ed efficienza della scuderia – e non solo. Anche il momentum positivo (o meno) del nostro team può avere un peso, sia in termini di negoziazioni con chi c'è, sia per ambire a qualcuno che potrebbe arrivare nel team.

Corporate: La gestione finanziaria diventa cruciale, con un nuovo editor per personalizzare le livree e un sistema di sponsor rinnovato per consolidare le relazioni con i title sponsor.

Ci è stato inoltre confermato che il quartier generale della scuderia sarà ora trasformato via via, per riflettere la crescita del team. Si otterranno anche dei punti da investire in potenziamenti e formazione, che renderanno il nostro proprietario-manager più specializzato e qualificato in determinati aspetti, a nostra discrezione.

Potete vedere tutte le novità da vicino nel trailer in embed in questo articolo. L'appuntamento con il gioco rimane fissato per il prossimo 30 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al blog ufficiale per saperne di più.