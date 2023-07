F1 23 in sconto su Instant Gaming! -22%

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare F1 23 a soli 54,65€, con uno sconto del 22% e un risparmio reale di 15,35€ rispetto ai 70€ usuali di listino.

Prodotto da Electronic Arts, F1 23 è il videogioco ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023. L'esperienza di guida è stata migliorata nel nuovo gioco, con l'aggiunta della modalità Braking Point 2, ispirata alla serie Netflix Drive to Survive. I giocatori assumono il ruolo di Aiden Jackson, gareggiando in corse di Formula 1 e affrontando rivali in pista, compreso il suo compagno di squadra Devon Butler. L'introduzione dei flag rossi aggiunge un notevole elemento strategico, mentre la configurazione della lunghezza della gara al 35% garantisce più azione ed emozione.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che "F1 23 è un titolo che si presenta bene, migliora in molti aspetti, ma non eccelle in altri. Molto apprezzato il ritorno di Braking Point che fa guadagnare punti al nuovo capitolo di casa Codemasters. Apprezziamo anche i cambiamenti del modello di guida, nonché le migliorie lato controller e volante. Oltretutto, l’aumento del force feedback fa ben sperare per gli sviluppi futuri".

