F1 23 già a un prezzo imperdibile! 40% di sconto!

Siete appassionati di Formula 1 e state cercando l'esperienza di guida definitiva? Allora non cercare oltre! F1 23, l'ultimo capitolo della serie ufficiale del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023 prodotta da Electronic Arts, è ora disponibile a un prezzo davvero imperdibile su Amazon.

Infatti, potete portarvi a casa la versione PC di F1 23 a soli 41,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di 28€ sul prezzo più basso recente di 69,99€.

F1 23 è l'edizione ufficiale del videogioco del Campionato Mondiale di Formula 1 FIA 2023, realizzato da Electronic Arts. Questo titolo porta con sé miglioramenti significativi all'esperienza di guida, inclusa l'innovativa modalità di gioco "Braking Point 2", che si ispira alla popolare serie Netflix "Drive to Survive".

Nei panni del pilota Aiden Jackson, i giocatori avranno l'opportunità di competere nelle corse di Formula 1 e sfidare avversari direttamente sulla pista, incluso il compagno di squadra Devon Butler. Un ulteriore livello di strategia è aggiunto dall'introduzione dei flag rossi, mentre la possibilità di configurare la durata della gara al 35% assicura più adrenalina ed emozione durante le corse.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,3, abbiamo affermato che "F1 23 è un titolo che si presenta bene, migliora in molti aspetti, ma non eccelle in altri. Molto apprezzato il ritorno di Braking Point che fa guadagnare punti al nuovo capitolo di casa Codemasters. Apprezziamo anche i cambiamenti del modello di guida, nonché le migliorie lato controller e volante. Oltretutto, l’aumento del force feedback fa ben sperare per gli sviluppi futuri".

