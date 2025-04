Ex Xbox critica Switch 2: «passo volentieri la mano»

Le critiche dell'ex dirigente Microsoft verso Nintendo Switch 2 hanno scatenato un dibattito acceso nella community.

Mike Ybarra, già veterano di Xbox ed ex presidente di Blizzard, non ha usato mezzi termini per esprimere la sua delusione verso la nuova console Nintendo (preordinabile su Amazon), puntando il dito contro diversi aspetti che ritiene problematici.

Dalle prestazioni promesse ma non verificate fino al prezzo ritenuto eccessivo (anche dei giochi), le osservazioni di Ybarra sollevano interrogativi sul posizionamento della console nel mercato attuale, caratterizzato da aspettative sempre più elevate da parte dei giocatori.

Attraverso una serie di post sui social media, Ybarra ha messo nel mirino diversi aspetti della Nintendo Switch 2 che lo hanno lasciato perplesso.

Il prezzo elevato della console rappresenta uno dei principali motivi di critica, insieme al costo dei giochi che secondo l'ex presidente di Blizzard raggiungerebbe gli 80 dollari.

Un investimento significativo che, a suo avviso, non sarebbe giustificato dalle caratteristiche offerte dalla piattaforma.

La funzionalità GameChat, che dovrebbe arrivare solo nel 2025 al costo aggiuntivo di 500 dollari secondo quanto riferito sarcasticamente da Ybarra, è stata oggetto di particolare scherno da parte del manager.

Non meno severo il giudizio sulle prestazioni tecniche, con un riferimento specifico a Cyberpunk 2077 che, stando ai report, raggiungerebbe appena i 40 FPS sulla nuova console Nintendo (anche se la situazione parrebbe diversa).

Ma è forse il commento sulla grafica dei titoli della serie Zelda ad aver colpito maggiormente i fan Nintendo.

Ybarra ha paragonato lo stile visivo della celebre saga a qualcosa che ricorderebbe l'anno 2000, un'affermazione che molti hanno interpretato come una critica all'approccio artistico scelto da Nintendo rispetto al fotorealismo perseguito da altri produttori.

Basandosi sulla sua esperienza nell'industria, l'ex dirigente ha anche invitato a diffidare dei dati di marketing che parlano di 1080p/60FPS in modalità portatile e 4K/60FPS quando collegata al televisore.

Nonostante la durezza dei suoi commenti, Ybarra non ha escluso completamente la possibilità di acquistare la console in futuro, limitandosi a esprimere una forte insoddisfazione per quanto visto finora.

Una posizione che, sebbene espressa con toni decisamente più accesi, sembra riflettere un certo scetticismo diffuso anche tra molti appassionati, anche per quanto riguarda le cover dei giochi.