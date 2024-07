Ex personale di Activision preoccupato per gli strumenti di IA

Activision Blizzard avrebbe approvato l'uso di strumenti di IA generativa, tra cui Midjourney e Stable Diffusion, per la produzione di concept art e materiale di marketing.

Questo, mentre alcune compagnie come Nintendo hanno deciso di non volerne sapere di IA e simili.

Ora, come riportato anche da GamesIndustry, un ex dipendente ha affermato che il publisher ha assicurato ai suoi artisti che l'IA generativa sarebbe stata utilizzata solo per i concept interni, non per le risorse finali del gioco e che l'IA non sarebbe stata utilizzata per sostituirli.

Il rapporto di Wired ha evidenziato che, a differenza di Activision, Blizzard non permette agli sviluppatori di utilizzare generatori di IA disponibili pubblicamente e sta invece sviluppando i propri strumenti di IA.

Un ex dipendente ha citato i licenziamenti di Microsoft di gennaio, che hanno visto il taglio di 1.900 dipendenti dalla sua divisione gaming, compresi molti artisti 2D di Activision.

Il dipendente ha affermato che gli artisti concettuali rimasti sono stati costretti a usare l'IA per aiutare il loro lavoro e che hanno dovuto iscriversi a corsi di formazione sull'IA.

L'indagine ha anche scoperto che Riot sta sviluppando un proprio sistema di IA generativa interna, con il responsabile della ricerca tecnologica Wesley Kerr che ha dichiarato che sta esplorando strumenti di IA generativa che potrebbero migliorare l'esperienza dei giocatori in modi che si allineano con i loro valori.

«Sappiamo che l'IA è una questione complessa e saremo trasparenti con i giocatori sulle nostre intenzioni», ha dichiarato Kerr.

Un recente rapporto della società di consulenza CVL Economics ha rilevato che quasi il 90% delle aziende produttrici di videogiochi ha già utilizzato l'IA generativa durante lo sviluppo, anche per generare storyboard, design dei personaggi, rendering e animazioni.

Molti strumenti di IA generativa, come Midjourney, vengono addestrati scaricando opere d'arte da Internet senza il consenso dell'artista originale.

Parlando con Forbes l'anno scorso, l'amministratore delegato di Midjourney, David Holtz, ha dichiarato che l'azienda non chiede il consenso per le opere protette da copyright a causa dei problemi di identificazione della loro provenienza.

Secondo chi scrive, le IA devono stare il più lontano dal mondo dello sviluppo (e non solo), specie se rischiano di mettere in difficoltà il lavoro di decine di centinaia di autori e artisti di talento.

Del resto, Activision avrebbe usato l'IA generativa per alcune skin a pagamento di Call of Duty.