EVE come Jordan di Intergalactic, ed è polemica

Negli ultimi tempi, Naughty Dog è finita nell’occhio del ciclone, principalmente a causa di Intergalactic: The Heretic Prophet.

Non quello che molti si aspettavano dallo studio che ha dato luce a big come The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

A peggiorare la situazione, la protagonista di Intergalactic ha suscitato ulteriori controversie, che si sono riflesse negativamente sulla reputazione dello studio.

Un’altra questione che ha generato scalpore riguarda Nam Hyoung Taek, concept artist di Naughty Dog, che è stato pesantemente criticato per un disegno di EVE, protagonista di Stellar Blade, come riportato da Tech4Gamers.

L’artista aveva rappresentato EVE in una versione definita da molti fan "brutta e mascolina", scatenando l’ira del fandom.

Dopo la valanga di critiche, Nam Hyoung Taek ha deciso di ridisegnare il personaggio, presentando una nuova versione di EVE che ha ricevuto un’accoglienza decisamente più calorosa.

EVE è considerata una delle protagoniste femminili recenti più affascinanti del mondo dei videogiochi, e una rappresentazione che non rispecchia queste aspettative ha provocato un'ondata di malcontento tra i fan.

La nuova versione del concept di EVE è stata condivisa sull’account X ufficiale di Stellar Blade qui, accompagnata da un messaggio di ringraziamento all’artista:

«Nam Hyoung Taek ha disegnato nuovamente EVE per noi. Siamo molto grati per questo, ma accogliamo sempre con piacere fan art, anche nello stile del precedente disegno.»

I creatori di Stellar Blade hanno difeso l’artista, sottolineando che è comune per una fan art riflettere più lo stile personale dell’artista che quello originale.

Tuttavia, il fandom sembra avere opinioni discordanti su questo punto, dato che le critiche alla prima versione del concept parlano da sole.

La nuova concept art ha ricevuto numerosi commenti positivi, con molti che hanno apprezzato il miglioramento stilistico e lodato Shift Up per il supporto all’artista:

«Questo dimostra un miglioramento nelle sue capacità. State insegnando molto a lui, e spero che queste competenze possano aiutare anche Naughty Dog a migliorare.»

Alcuni fan continuano a sostenere che non ci fosse nulla di sbagliato nella versione precedente, ma il dibattito su questo punto sembra destinato a proseguire.

La vicenda di Nam Hyoung Taek e di EVE dimostra quanto sia delicato il rapporto tra creatori e community, e come il feedback possa influenzare la direzione artistica.

Il mio unico rammarico è che ciò sia quasi sempre frutto di una fanbase tossica e nociva.