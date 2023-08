Euronics Star Days: sconti imperdibili sui migliori prodotti tech

La nota catena Euronics ha rilanciato l’interessante iniziativa “Star Days” che permette di acquistare tantissimi prodotti con sconti incredibili sino al prossimo 23 agosto! Come al solito, abbiamo analizzato e abbiamo fatto una selezione delle proposte più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le tante e variegate offerte di Euronics, vi segnaliamo in modo particolare il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899€.

Il cuore del notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è un processore Intel Core i7-12650H, costituito da sei P-core e quattro E-core. Accompagnato da 16 GB di memoria RAM e un SSD da 512 GB, si garantisce una velocità e fluidità notevoli, rendendo il multitasking e i giochi pesanti un'esperienza senza problemi.

Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 è equipaggiato con una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 da 6 GB, un componente chiave che assicura ottime prestazioni con tutti i giochi moderni. Il display da 15,6 pollici con risoluzione FullHD (1080p) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, aggiunge un'altra dimensione all'esperienza di gioco.

Progettata pensando ai gamer, la tastiera retroilluminata del notebook gaming Lenovo Gaming 3 con una distanza tra i tasti di 1,5 mm offre un feedback tattile eccezionale, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco.

