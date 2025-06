Come ogni settimana, Epic Games Store torna puntuale con la sua iniziativa dedicata ai giochi gratuiti, e anche stavolta i titoli in arrivo sapranno soddisfare gusti molto diversi.

A partire da giovedì 3 luglio, sarà possibile riscattare gratuitamente Backpack Hero e Figment, due esperienze molto diverse ma ugualmente interessanti, disponibili fino al 10 luglio.

Backpack Hero è un originale roguelike strategico con un twist decisamente unico: non basta raccogliere gli oggetti giusti, ma serve anche organizzarli al meglio nel proprio inventario.

Gestire lo spazio nello zaino diventa così parte integrante del gameplay, rendendo ogni scelta cruciale per la sopravvivenza. Il titolo ha ricevuto consensi per la sua formula fresca e per l’ottimo bilanciamento tra esplorazione, combattimenti e pianificazione.

Insomma, una svolta rispetto ai classici roguelike di composizione del mazzo. (non conta solo cosa porti, ma come organizzi gli oggetti nella borsa).

Figment, invece, è un'avventura action musicale ambientata nella mente umana. Si tratta di un rompicapo colorato e stravagante che combina fantasie di bambini con temi adulti come la morte, la malattia e il trauma.

Figment sfida la logica: anche in una versione in via di definizione, questo gioco è magico e profondo al tempo stesso. Un’esperienza tanto originale quanto coinvolgente.

Entrambi i giochi saranno gratuiti su Epic Games Store dal 3 al 10 luglio: una volta riscattati, resteranno per sempre nella vostra libreria. Se siete alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito o semplicemente volete espandere la vostra collezione senza spendere un euro, non lasciateveli sfuggire.

