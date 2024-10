Epic ha in programma di lanciare un secondo programma di giochi gratuiti

Epic Games ha annunciato piani ambiziosi per espandere il suo negozio mobile di applicazioni, puntando ad attrarre più sviluppatori di giochi con nuovi strumenti e incentivi economici.

Secondo Steve Allison, general manager di Epic Games Store (che, ricordiamo, ogni settimana rilascia giochi gratis per i suoi membri), l'azienda prevede di lanciare tra 10 e 50 applicazioni di terze parti entro la fine dell'anno, implementando anche un sistema di pagamento dedicato.

Epic intende inoltre introdurre un programma di giochi gratuiti per dispositivi mobile nell'ultimo trimestre del 2023, insieme a funzionalità social, supporto al cross-platform e altri strumenti per utenti e sviluppatori (via GameSpot).

Per incentivare l'adozione della sua piattaforma, Epic offrirà commissioni ridotte agli studi che utilizzeranno l'Unreal Engine per lo sviluppo dei giochi.

«Nella stagione delle vacanze natalizie apriremo con le prime applicazioni di terze parti», ha dichiarato Allison dopo l'evento Unreal Fest di Seattle.

L'azienda punta così a sfidare il dominio di Apple e Google nel mercato delle app mobile, criticando da tempo le loro pratiche commerciali.

Grazie alle nuove normative dell'Unione Europea come il Digital Markets Act, Epic è recentemente riuscita a lanciare la sua app su iPhone in Europa e su dispositivi Android a livello globale, aggirando le restrizioni imposte da Apple e Google.

Questi sviluppi segnalano la determinazione di Epic nel conquistare una fetta significativa del redditizio mercato delle applicazioni mobile, offrendo alternative più vantaggiose agli sviluppatori rispetto agli store dominanti.

Resta da vedere se la strategia aggressiva dell'azienda riuscirà effettivamente ad attrarre un numero sufficiente di sviluppatori e utenti per competere con i colossi del settore.

Del resto, proprio in queste ore Tim Sweeney ha dichiarato che Epic Games ha trascorso l'ultimo anno ricostruendo ed eseguendo attività di recupero su tutti i fronti. Peccato solo per farlo abbia dovuto licenziare circa 900 persone, che troppo bello non è.

