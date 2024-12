Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è un roguelite magico

Anche oggi proseguono i giveaway natalizi giornalieri di Epic Games Store, con un nuovo gioco gratis disponibile da riscattare.

L'unico vero requisito per riscattare il nuovo omaggio è di essere in possesso di un account sullo store, ma non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto.

Il nuovo gioco gratis, offerto esclusivamente per oggi 22 dicembre 2024 a partire dalle ore 17.00 è Wizard of Legend, un roguelite action basato sulla magia in cui potrete utilizzare oltre 100 magie e combinazioni per farvi strada tra i nemici.

Di seguito trovate la descrizione ufficiale di questo nuovo omaggio giornaliero:

Wizard of Legend è un gioco ricco di azione basato sulla magia che enfatizza senza troppi fronzoli movimenti precisi e combo di incantesimi, il tutto in uno scenario dungeon crawler rogue-like con oltre un centinaio di incantesimi e reliquie!

Come anticipavamo in apertura, questo gioco gratis sarà disponibile soltanto per oggi e fino alle ore 17.00 del 23 dicembre 2024, motivo per il quale vi consigliamo di non esitare e affrettarvi ad aggiungerlo nella vostra collezione.

Potete riscattare il nuovo omaggio offerto da Epic Games Store direttamente al seguente indirizzo, ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con il vostro account.

Una volta completata l'operazione in pochi semplici passi, il nuovo omaggio resterà vostro per sempre e senza alcun costo aggiuntivo.

A partire da domani sarà disponibile il nuovo gioco gratis giornaliero: come sempre vi avvertiremo sulle nostre pagine non appena sarà disponibile per il riscatto.

E restando in tema con le distribuzioni di Epic Games Store, se siete curiosi di scoprire tutti i giochi gratis offerti fino a questo momento, potete dare un'occhiata al nostro recap completo sul tema.

Se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi anche su Amazon, senza sovrapprezzi o alcun tipo di commissioni aggiuntive.