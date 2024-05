Enotria, la demo gratis si aggiorna a sorpresa: ecco cosa cambia

Da qualche giorno è possibile scaricare la demo gratuita di Enotria, il soulslike di stampo italiano che ha attirato l'interesse degli appassionati nelle ultime settimane.

Ispirato a produzioni di successo come Elden Ring (lo trovate in offerta su Amazon), la produzione di Jyamma Games ha cercato di provare a portare il suo immancabile tocco di unicità a una formula di grande successo segnata da titoli come quelli di FromSoftware.

Sfortunatamente, come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nel provato dedicato, la demo ci ha lasciato con più perplessità che certezze, al punto che forse rinviarlo ulteriormente non ci sarebbe sembrata una cattiva idea.

Strada che non sembra però avere alcuna intenzione di seguire il team di sviluppo, che con un post pubblicato sul server Discord ufficiale annuncia l'imminente arrivo di una patch per la demo gratuita, che dovrebbe essere già disponibile su PC e in arrivo tra qualche ora su PS5.

Un reveal a sorpresa e quasi "nascosto", dato che è stato pubblicato nella sezione dedicata alla chat generale e non in quella per gli annunci, ma che ci ha comunque permesso di scoprire un changelog dedicato con le imminenti novità in arrivo, che vi riporteremo di seguito con una nostra traduzione in italiano:

La velocità di cambiamento dell'equipaggiamento è stata aumentata significativamente.

Aumentata la velocità di transizione del falò.

Uccidere i nemici garantirà molta più memoria nella DEMO.

Usare ripetutamente la parata adesso costa meno stamina, il 50% del costo vi sarà restituito quando effettuerete una parata perfetta.

Migliorata la reattività della IA al posizionamento e alle azioni del giocatore

Sistemati diversi bug relativi alle IA speciali e alle Imboscate nella Mappa.

Sistemato un bug che impediva alla IA di funzionare in circostanze specifiche.

I nemici torcia ora sono in grado di attaccare più frequentemente, sono più resistenti e difficili da interrompere.

Migliorate le difese elementali quando si aumentano di livello determinate statistiche.

Ridotto il danno elementale estremo causato da alcuni nemici

Le sfere di fuoco fatuo del Mantellone ora sono più reattive

Migliorate le prestazioni su ogni area di gioco

Sistemati diversi crash

Come prevedibile ci sono ben poche novità al gameplay vero e proprio, ma pare che il team di sviluppo abbia preso a cuore i feedback sul bilanciamento, sfruttando la demo per provare a individuare l'equilibrio giusto.

Difficile che questo possa risolvere le perplessità manifestate da molti fan e addetti ai lavori, ma Jyamma Games ha colto l'occasione per chiarire che il gameplay della versione finale sarà comunque diverso da quanto visto nella demo.

Non ci resta che attendere a questo punto l'uscita a settembre per scoprire se Enotria potrà davvero rivelarsi il soulslike che i fan italiani stavano aspettando.

Nel frattempo, ricordiamo che oltre all'edizione standard è in arrivo anche una speciale versione Deluxe.