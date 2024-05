Demo gratis per Enotria, nuova data di uscita e Deluxe Edition

Enotria: The Last Song è il soulslike tutto italiano in uscita nei prossimi mesi, il quale sarà preceduto da una demo gratuita.

Lasciando da parte big come Elden Ring (che trovate a prezzo basso su Amazon), anche Jyamma Games ha deciso di scendere in campo con il suo ambizioso progetto.

Advertisement

Nel corso del Future Game Show, infatti, Jyamma Games ha svelato che Enotria sarebbe stato disponibile dal 21 agosto, ma a quanto pare così non sarà.

Ora, via comunicato stampa, è stato confermato che in vista dello Steam Next Fest di giugno, una demo di 8 ore sarà disponibile su PlayStation 5 e PC a partire dal 22 maggio.

Oltre alla novità della demo, Enotria: The Last Song uscirà ora il 19 settembre 2024 su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PS5 e Xbox Series X|S.

La demo di Enotria: The Last Song inizierà a Quinta, la città degli

attori. Nei panni della Maschera del Cambiamento, i giocatori affronteranno gli Autori, formidabili nemici che hanno creato il Canovaccio, un gioco eterno e

contorto che mantiene il mondo in una stasi innaturale.

La demo avrà 4 classi di armi distinte, ciascuna con una varietà di armi uniche e 6 maschere uniche da scoprire che portano con sé nuovi stili di gioco

e abilità passive distintive, con oltre 20 incantesimi e 30 vantaggi per creare la nostra Maschera del Cambiamento.

Inoltre, a partire da oggi, coloro che desiderano concludere Canovaccio oltre la demo possono preordinare l’edizione Standard o Deluxe Edition di Enotria: The Last Song su Epic Games Store e PlayStation 5; i preordini per Xbox Series X|S apriranno presto.

A seconda dell'edizione che i giocatori preordineranno, verranno concesse 72 ore di accesso anticipato, materiali di aggiornamento in-game, skin cosmetiche per armi e molto altro.

La descrizione ufficiale recita:

Un vasto mondo illuminato dal sole ti aspetta in Enotria, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Diventa la Maschera del Cambiamento e affronta un'epica missione in cui dovrai liberare un mondo di attori, bloccati loro malgrado in un copione distorto ed eterno.

A conti fatti, quindi, Enotria promette comunque di essere un gran bel soulslike. Staremo a vedere se, gioco alla mano, le qualità verranno garantite.