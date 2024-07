Ricordate NBA Street? Ora c'è il suo erede spirituale

Molti di voi saranno troppo giovani per ricordare NBA Street, rilettura arcade della pallacanestro statunitense, ma per tutti gli altri l'annuncio di The Run: Got Next sarà qualcosa per cui saltare sulla sedia.

The Run: Got Next è un gioco di basket 3v3 dal ritmo frenetico, a tutto campo, che celebra tutta la cultura del basket da strada in tutto il mondo. Si potrà giocare da soli oppure online, ovviamente, e altri dettagli di questa interessante produzione arrivano da IGN US.

Il nuovo progetto sviluppato da Play by Play Studios, nuovo studio di sviluppo composto da ex-sviluppatori di EA tra cui l'ex-general manager di Visceral Games, è sviluppato in Unreal Engine 5, e punta effettivamente ad essere il successore spirituale di NBA Street, l'amata serie di basket da strada dei primi del duemila.

Il co-fondatore Mike Young afferma che l'obiettivo del team di sviluppo con The Run: Got Next è rendere «la difesa divertente quanto l'attacco», il che è un obiettivo abbastanza importante.

Il gameplay in campo si concentrerà su personaggi unici con vari punti di forza, debolezza e stili di gioco. Il trailer presenta alcuni dei personaggi iniziali tra cui Spin Cycle, High Wire e il potente Zamboni, ognuno dei quali può eseguire potenti schiacciate e altre mosse.

E sembrano davvero belle:

«Molti di noi che hanno lavorato su NBA Street hanno sempre voluto riproporlo», dichiara il team di sviluppo nel presentare The Run: Got Next:

«Pensiamo che l'opportunità sia quella di portare questo tipo di gioco, che non necessariamente esiste più, alla Gen Z, che è social. Gioca con gli amici, gioca contro gli amici. Stiamo cercando di adattarci a ciò che la simulazione i giochi non ci offrono modalità come Superstar KO che fossero una cosa sola e fatta. Vogliamo creare la versione migliore che possa rendere questo gioco.»

The Run viene descritto come facile da imparare e da giocare, veloce, fluido e, soprattutto, divertente, con un'idea che ricorda le competizioni moderne sportive.

L'elemento roguelike è rappresentato dalle condizioni del campo, i modificatori strategici e i drop che influiscono su ogni partita e i nuovi giocatori che entrano per fermare la serie di vittorie consecutive, rendendo ogni partita unica. un gioco sportivo davvero artigianale.

Il titolo è previsto per il 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, intanto lo potete mettere in wishlist su Steam.