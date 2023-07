Elden Ring per PS5 a meno di 44€! Imperdibile!

Nel caso foste appassionati di action RPG, oggi abbiamo per voi un'offerta davvero imperdibile! Stiamo parlando di Elden Ring, l'acclamato titolo sviluppato da FromSoftware, ora disponibile su eBay con uno straordinario sconto. Infatti, potete acquistare la versione PS5 di Elden Ring a soli 43,99€!

Elden Ring è nato dalla collaborazione tra Hidetaka Miyazaki, il creatore della serie di Dark Souls, e George R.R. Martin, l'autore della famosa serie di romanzi "Il Trono di Spade".

Elden Ring è ambientato in un vasto e intricato mondo fantasy, conosciuto come "The Lands Between", pieno di luoghi spettacolari, creature terrificanti e misteri nascosti. L'ambientazione è arricchita da una profonda lore, con storie e leggende che si intrecciano con il gameplay.

Il gameplay di Elden Ring mantiene lo stile intenso e impegnativo tipico dei giochi di FromSoftware: dovrete affrontare una serie di combattimenti difficili, utilizzando un ampio assortimento di armi, armature e magie. Il sistema di combattimento è molto vario e strategico, permettendo una grande personalizzazione del proprio stile.

Un elemento chiave di Elden Ring è il combattimento contro boss spettacolari e terrificanti, che metteranno alla prova le vostre abilità. Questi scontri sono un vero e proprio marchio di fabbrica dei giochi di FromSoftware, e in Elden Ring raggiungono nuovi livelli di epicità e difficoltà.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «per gli amanti dei soulslike a firma From Software, Elden Ring è semplicemente un sogno che diventa realtà. Si tratta di un passo in avanti netto rispetto ai lavori precedenti, che pone le basi per un’altra serie di sicuro successo che pur non evolvendo le meccaniche di gioco (già solidissime), ne amplia a dismisura la scala, offrendo al contempo un nuovo modello evolutivo per il genere».

