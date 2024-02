Elden Ring 2 vedrà mai la luce? FromSoftware fa chiarezza

Elden Ring Shadow of the Erdtree è finalmente uscito dall'ombra nelle scorse ore, con il primo trailer ufficiale ricco di novità e che ci ha svelato anche la sua data d'uscita ufficiale.

Sta dunque per arrivare finalmente il momento di tornare a esplorare l'Interregno nel soulslike open world di FromSoftware (lo trovate su Amazon), un vero e proprio successo al punto da essere ormai considerato come una nuova IP da sviluppare nel corso del tempo.

Advertisement

Per questo motivo, molti fan hanno già iniziato a immaginare un potenziale "Elden Ring 2" che, magari proprio dopo il lancio di Shadow of the Erdtree, potrebbe espandere ulteriormente questo nuovo mondo e sfruttare al meglio la potenza delle console di ultima generazione.

Sfortunatamente per chi sperava in buone notizie nel breve periodo, Hidetaka Miyazaki ha voluto abbassare notevolmente le aspettative: in un'intervista rilasciata a IGN US, il director ha infatti specificato che con il lancio di Shadow of the Erdtree si concluderà ufficialmente ogni sviluppo legato all'IP di Elden Ring.

Miyazaki ha poi chiarito che non intende dire che questa sia «la fine della saga di Elden Ring», ma semplicemente per il momento FromSoftware si fermerà qui e penserà ad altri progetti:

«Al momento non abbiamo piani per fare un secondo DLC o un sequel, ma non intendiamo spegnere definitivamente questa possibilità. Pensiamo che potrebbe comunque esserci qualcosa per il futuro».

Il director ha comunque ricordato di aver già fatto alcune dichiarazioni simili dopo la fine dello sviluppo di Dark Souls 3 — ed effettivamente, la saga da allora è stata messa in standby.

Insomma, non appena uscirà Shadow of the Erdtree, il team di sviluppo riterrà di aver già raccontato tutte le storie che poteva nell'Interregno: non è escluso che in futuro si possa tornare a parlare di Elden Ring 2, ma presumibilmente ci vorrà tantissimo tempo prima che ciò accada. Con buona probabilità, sarebbe meglio mettersi il cuore in pace fin da subito.

Occorre comunque ricordare che il team di sviluppo ha già chiarito che Shadow of the Erdtree sarà la più grande espansione che hanno mai realizzato: l'impressione è che sia stata dunque trattata proprio come se fosse un vero sequel.

E non mancheranno nemmeno le sfide, per chiunque avrà voglia di cercarle: Miyazaki ha svelato che ci saranno boss con la stessa difficoltà di Malenia.