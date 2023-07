El Dorado Game Festival: fino all'85% di sconto sui tuoi giochi preferiti!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare in occasione della sua imperdibile promozione "El Dorado Game Festival", che terminerà il prossimo 24 luglio. Per l'occasione, potrete usufruire di sconti fino all'85%! Ad esempio, oggi potete acquistare Age Of Empires IV: Anniversary Edition a soli 19,99€, con uno sconto del 50% e rispetto ai 40€ usuali di listino.

Age of Empires IV: Anniversary Edition è un'edizione celebrativa del popolare gioco di strategia in tempo reale, sviluppato da Relic Entertainment in collaborazione con World's Edge e pubblicato da Xbox Game Studios.

Age of Empires IV: Anniversary Edition offre modi sia familiari che innovativi per espandere il vostro impero con una grafica eccellente in 4K, includendo include nuovi contenuti gratuiti, tra cui civiltà, mappe, aggiornamenti, lingue, padronanze, sfide, provocazioni e trucchi.

Age of Empires IV: Anniversary Edition ha aggiunto l'Ottomano e i Maliani come una nuova espansione gratuita. I giocatori possono guidare i potenti Maliani dell'Africa occidentale, noti per la loro potenza economica nell'estrazione mineraria e nell'investimento in oro. In termini di gameplay, Age of Empires 4 è un RTS vecchio stile con classici combattimenti e costruzione di basi.

