eFootball 2024 vola a 750 milioni di download: ecco Lewandowski gratis e tanti altri regali

Il rilancio del vecchio PES nel free-to-play eFootball può ormai essere considerato un vero successo: il gioco calcistico di casa Konami ha ormai conquistato un pubblico enorme e in continua crescita, dopo aver festeggiato un altro traguardo semplicemente incredibile.

Il team di sviluppo ha infatti confermato che eFootball 2024 ha raggiunto ufficialmente i 750 milioni di download complessivi, che includono naturalmente tutte le versioni del gioco: significa che in appena 4 mesi ha ottenuto altri 50 milioni di download, dato che lo scorso gennaio ne erano stati festeggiati 700 milioni.

Advertisement

Per ringraziare i fan di questo nuovo incredibile successo, Konami ha deciso di fare un regalo molto speciale a tutti i giocatori di eFootball 2024: chiunque effettuerà il login entro il 16 maggio potrà riscattare gratuitamente la carta "In evidenza: R. Lewandowski", centravanti dal valore 95.

Potrete inoltre aderire a una nuova speciale campagna log-in che, includendo lo scorso 25 aprile, sta permettendo ai fan di riscattare fino a 7 programmi aggiunta posizione, 70 monete eFootball e 7 programmi aggiunta abilità.

Viene inoltre proposta una speciale campagna di obiettivi da sbloccare per nuove ricompense gratuite: potete ottenere fino a 150 monete eFootball™, 360.000 GP e 60.000 ESP.

Ma non solo: a seconda del numero di obiettivi completati, potrete guadagnare fino a 3 accordi al buio Highlight: European Clubs, altre 100 monete eFootball, 5 programmi aggiunta abilità e 42.000 ESP.

Per celebrare i 750 milioni di download, eFootball 2024 ha anche deciso di offrire uno sconto speciale sui Pass partita: invece di spendere 500 o 1000 monete (le trovate su Amazon), i Pass partita Extra e Premium costeranno rispettivamente solo 250 e 500 monete durante il periodo di questa campagna speciale.

Questa promozione, a differenza della campagna login, inizierà soltanto dal 9 maggio e terminerà il 6 giugno: potrebbe dunque essere una buona idea conservare le vostre sudatissime monete fino a quel periodo.

Novità imperdibili per tutti gli appassionati del free-to-play calcistico: se siete curiosi di scoprire nel dettaglio tutti gli eventi in arrivo, vi lasciamo al comunicato disponibile in lingua italiana sul sito ufficiale.

Ricordiamo che pochi giorni fa è arrivato anche l'aggiornamento alla versione 3.5.0: abbiamo riepilogato tutte le novità nella nostra notizia dedicata.