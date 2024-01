eFootball 2024, disponibile l'update 3.3.0: ecco cosa cambia

Il celebre free-to-play calcistico di Konami si è aggiornato nelle scorse ore con una nuova versione: da questo momento potete scaricare il firmware 3.3.0 di eFootball 2024 su tutti i dispositivi.

Il gioco calcistico gratuito che ha raccolto l'eredità di PES è riuscito a rivelarsi un concorrente agguerrito di EA Sports FC 24, conquistando sempre più giocatori appassionati di questo sport.

Konami ha anche annunciato che tutti i giocatori che installeranno la patch riceveranno in regalo un "Accordo al buio", per ringraziarli della fedeltà dimostrata fino a questo momento.

La patch 3.3.0 di eFootball 2024 è prevalentemente un aggiornamento di manutenzione: nel changelog completo, che potete visualizzare al seguente indirizzo, non vengono infatti segnalati cambiamenti al gameplay degni di nota.

Tuttavia, Konami ha riportato di aver modificato alcuni dati, aggiungendone diversi per il campionato coreano e aggiornando le relative licenze, oltre a squadre, kit, divise, stemmi e tanto altro ancora.

In particolare, GamingonPhone segnala che il campionato coreano ha ricevuto alcune modifiche per la modalità My League: sia la J1 League che la J2 League adesso avranno 20 squadre partecipanti, rispetto alle precedenti 18 e 22.

Ricordiamo che My League è stata la novità più importante introdotta nella patch 3.2.0: eFootball 2024 è dunque fortemente impegnato a migliorarla il più possibile, tenendo conto anche dei feedback arrivati dagli utenti.

Vi terremo ovviamente aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero arrivare ulteriori novità al riguardo: non possiamo che lasciarvi augurandovi ancora una volta buon divertimento con le vostre squadre di calcio preferite.

Ricordiamo che recentemente eFootball 2024 ha anche festeggiato i 700 milioni di download: un'iniziativa che sta venendo celebrata con diversi bonus gratuiti, disponibili fino al prossimo 1 febbraio.

Curiosamente, anche il suo "rivale" EA Sports FC 24 ha appena rilasciato un aggiornamento nelle scorse ore: se ve lo siete perso, vi abbiamo riportato tutte le novità nella nostra notizia dedicata.