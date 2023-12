eFootball 2024 3.2.0, le novità: Master League? Quasi: ecco My League

Partito un po' sordina e con problematiche tecniche tutt'altro che trascurabili, il vecchio PES ribattezzato ormai eFootball è il rilancio di Konami nel mondo dei giochi di calcio che abbraccia una concezione completamente diversa rispetto al passato.

Diventato un free-to-play con cambio di anno a ogni nuova stagione, siamo ormai giunti alla versione che potremmo adesso definire quella più solida di sempre. Nonostante siano ancora presenti delle problematiche da risolvere, gli sviluppatori stanno dimostrando come nel tempo siano stati in grado di mettere a posto gran parte delle criticità riscontrate dai giocatori.

Con la nuova versione 3.2.0 di eFootball 2024, gli sviluppatori hanno introdotto alcune novità (talune importanti, altre decisamente più di contorno) che hanno l'intenzione di rinvigorire la struttura di gioco. Vediamo di cosa si tratta.

eFootball 2024: My League è la Master League che tutti volevano?

Lo sappiamo ed è sempre stato chiaro fin dal principio: gli estimatori del vecchio PES hanno sempre chiesto l'introduzione della Master League, modalità dove si partiva con dei perfetti sconosciuti – dai nomi ormai iconici – per scalare pian piano la vetta, costruire una corazzata e trionfare su tutti.

La versione 3.2.0 di eFootball 2024 presenta una nuova modalità chiamata My League, e visto che spesso sono solo i nomi e cambiare e quasi mai la sostanza, è legittimo chiedersi se si tratti in effetti di quella stessa modalità richiesta da tempo e a gran voce da tutti i fan.

Gli sviluppatori sono stati un po' sornioni nel rispondere a questa domanda durante una presentazione delle novità a cui abbiamo preso parte, e mentre con un sorrisetto lasciavano intendere la verità, in privato ci hanno spiegato che non è esattamente così: «Si tratta di una modalità completamente nuova per noi. Guardiamo sempre avanti e non vogliamo riprendere le stesse identiche cose del passato. Possiamo dire che My League è a tutti gli effetti la novità più importante per eFootball 2024».

Forse sarà una novità per eFootball 2024, ma per chi frequenta da tempo questi campi, la spiegazione su ciò che saremo chiamati a fare non suonerà come qualcosa di inedito. Ecco dunque che in My League dovrete utilizzare il vostro Dream Team per affrontare una serie di partite contro l'IA, prendendo parte a una stagione intera mentre tenterete di conquistare la vetta della classifica.

Sarà possibile giocare alla modalità senza limitazioni di tempo, gettoni o altri impedimenti, e si potrà anche cambiare campionato dopo aver completato la stagione in corso. I match saranno poi contraddistinti dal meteo dinamico, che nelle intenzioni degli sviluppatori rispecchieranno le condizioni atmosferiche della città in cui si disputa l'incontro.

Se riuscirete a vincere, avrete naturalmente accesso a dei premi specifici, oltre a speciali celebrazioni proprio a esclusivo appannaggio di chi porterà in gloria la propria squadra di fuoriclasse costruita nel tempo in eFootball 2024.

Per i pro player o per chi vuole affacciarsi al mondo dell'eSport, si evolve anche eFootball Championship, che con la versione 2024 aprirà un nuovo capitolo in linea con la qualità del passato.

E poi?

Chi si aspetta dei cambiamenti epocali è piuttosto fuori strada, perché eFootball 2024 si limiterà a limare alcuni difetti e a tentare di far riavvicinare i più nostalgici proprio grazie a My League. Se non altro, la modalità co-op è stata adesso ampliata e migliorata, consentendo ai giocatori di potersi unire ad altri tre utenti per creare squadre e "comunicare" in-game tramite l'uso di emoji.

Dal 7 al 21 dicembre, oltretutto, coloro che giocheranno in modalità co-op potranno ricevere premi esclusivi, tra cui 4 Skill Training Program che serviranno per un upgrade del proprio Dream Team. Arriva anche un nuovo mini-game che chiede ai giocatori di tirare un rigore al giorno.

Se riuscirete a segnare, potrete avanzare all'interno della serie prevista in un mese, per vincere infine premi come GP, eFootball Point e pure carte a tempo per il Dream Team. Arriva poi un nuovo format per l'eFootball League.

Ricorderete infatti come già da qualche tempo fa, soprattutto in assenza di un nutrito numero di utenti online in contemporanea, il gioco tendeva a non tenere molto conto del grado di abilità di chi giocava.

In sostanza poteva capitare molto spesso di affrontare giocatori molto scarsi, con partite che potevano serenamente terminare con punteggi tennistici, oppure contro giocatori fortissimi o che "shoppavano" di tutto pur di accaparrarsi il meglio del meglio.

La situazione dovrebbe essere stata migliorata ulteriormente, mentre per l'appena citata eFootball League ci sono dei tier diversi che garantiscono abbinamenti finalmente sensati. Oltre all'arrivo delle booster card, a chiudere le novità della versione 3.2.0 di eFootball 2024 c'è una nuova abilità chiamata blitz curler.

Si tratta di una possibilità aggiuntiva che incontrerà il favore degli attaccanti o dei giocatori abituati a muoversi sulla trequarti: in soldoni, da adesso in poi sarà possibile effettuare dei tiri precisi e controllati con rotazione verticale, ma solo se si usa il piede dominante e se l'indicatore di potenza supera la metà.

Non ci sono altri aggiornamenti davvero rilevanti o degni di nota per la 3.2.0 di eFootball 2024, e speriamo soltanto che gli sviluppatori abbiano messo mano ad alcuni delle debolezze dell'IA che ancora sono presenti.

Chi gioca ormai da diverso tempo con eFootball conosce a menadito gli ambiti in cui il titolo dovrebbe migliorare, ma per lo meno si notano dei passi in avanti che – assieme alle novità – potrebbero spingere Konami a investire ulteriormente per far compiere alla saga calcistica quello scatto in avanti decisivo che tutti aspettano.