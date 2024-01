EA Sports FC 24, disponibile l'update 8: ecco le novità

Dopo appena una settimana dall'ultimo aggiornamento ufficiale, Electronic Arts ha appena annunciato di aver rilasciato il Title Update #8 per EA Sports FC 24, già disponibile per il download su PS4 e Xbox One ma in arrivo nelle prossime ore anche su tutte le altre versioni.

Il simulatore calcistico che ha raccolto l'eredità dei vecchi FIFA è riuscito a dimostrarsi un grande successo, rimanendo ancora una volta il punto di riferimento per i fan di questo sport (lo trovate su Amazon).

Advertisement

In seguito ai feedback dei fan arriva dunque il nuovo aggiornamento di EA Sports FC 24: come segnalato da MP1st, si tratta principalmente di una patch di manutenzione, anche se viene riportata una traiettoria della palla migliorata e più consistente durante i pallonetti, il che dovrebbe ridurre comportamenti insoliti in-game.

Oltre ad aver aggiornato alcuni elementi grafici come kit, volti e stemmi, il Title Update #8 ha risolto alcuni dei bug più comuni: ad esempio, in Ultimate Team verranno mostrate correttamente le immagini durante l'apertura dei pacchetti ed è stata bloccata l'apertura casuale delle informazioni, quando non avviata direttamente dal giocatore ovviamente.

Gli altri bugfix sono puramente estetici e servono a garantire la giusta presentazione grafica, ma se siete interessati a scoprire tutti i dettagli vi lasciamo al changelog completo sul Trello ufficiale di EA Sports FC 24.

Come segnalavamo in apertura, per il momento la patch dovrebbe essere disponibile solo sulle versioni "old-gen", ma Electronic Arts ha assicurato che l'aggiornamento sarà distribuito gradualmente anche su tutte le altre piattaforme.

Non possiamo dunque che invitarvi ad aggiornare il prima possibile le vostre copie del simulatore calcistico, qualora la patch sia già disponibile per la vostra versione: vi terremo come sempre aggiornati se dovessero emergere ulteriori novità nascoste rilevanti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è stata eletta anche la squadra dell'Anno 2023: tra i migliori giocatori c'è anche un po' di Milan.