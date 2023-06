eFootball 2023, disponibile da oggi la patch 2.6.0 con la co-op: ecco le novità

Da oggi tutti i giocatori di eFootball 2023 potranno scaricare l'aggiornamento 2.6.0, con una delle novità più attese dai fan calcistici di tutto in modo: la nuova patch introduce ufficialmente la modalità cooperativa, sotto forma di beta test gratuito.

Con la nuova patch del free-to-play calcistico, tutti i fan potranno divertirsi in squadra insieme ai propri amici, partecipando in partite competitive dove la collaborazione sarà importante: una feature assente dal rivale gratuito di FIFA 23 (che trovate su Amazon), ma a cui gli sviluppatori intendono mettere rimedio in vista della prossima stagione calcistica.

Come vi avevamo anticipato nella nostra notizia dedicata, al momento la modalità cooperativa è disponibile soltanto come test temporaneo: potrete giocarci dall'8 al 22 giugno, insieme ad altri due amici nello stesso team.

Konami ci ha infatti svelato che si tratta di partite 3 vs 3, disponibili soltanto nei match amichevoli: trattandosi ancora di un beta test, gli sviluppatori ci tengono ad avvisare che la qualità delle partite potrebbe non essere perfetta e che gli utenti potrebbero avvistare qualche bug.

Per questo motivo, il team di sviluppo condurrà dei check qualitativi lungo tutto l'arco della prova e terrà fortemente in considerazione tutti i feedback che arriveranno dagli utenti, così da poter mettere a punto la modalità nel miglior modo possibile.

Ma non si tratta dell'unica novità che sarà disponibile con il nuovo aggiornamento: Konami ha infatti svelato di aver aumentato il numero dei giocatori presenti in panchina per le sostituzioni da 7 a 12.

Viene inoltre segnalato che sarà introdotta la possibilità di redistribuire i punti talento: la patch 2.6.0 vuole essere un primo esempio della volontà di Konami di continuare ad aggiungere e migliorare le modalità attualmente presenti, testando prima le novità più importanti insieme alla community.

Un'ottima aggiunta dunque per i fan e che prosegue l'ottimo lavoro già inaugurato per la Stagione 5, oltre ad apparire particolarmente promettente per la prossima annata calcistica. Tenetevi dunque pronti a scaricare la nuova patch, che dovrebbe ormai arrivare a breve.

Nonostante un lancio che fu abbastanza problematico, eFootball si è ormai ripreso alla grande, riuscendo recentemente a festeggiare addirittura i 600 milioni di download complessivi.