Echo Show 5 oggi a meno di 60€! 29% di sconto!

Siete alla ricerca di un dispositivo intelligente che possa semplificare la tua vostra quotidiana e offrirvi intrattenimento e rimanere più in contatto con amici e familiari? Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta attualmente attiva su Amazon: Echo Show 5 è ora disponibile con uno sconto del 29%!

Infatti, grazie alle offerte del noto portale e-commerce, potete portarvi a casa Echo Show 5 a soli 59,99€, rispetto agli usuali 84,99€ di listino, con un risparmio reale di 25€.

Echo Show 5 combina le funzionalità di un assistente vocale con uno schermo touchscreen da 5,5 pollici. Dotato dell'intelligenza artificiale di Alexa, Echo Show 5 offre un'ampia gamma di funzionalità e servizi pensati per semplificare la vita quotidiana e intrattenere gli utenti.

Grazie allo schermo touchscreen, Echo Show 5 permette di visualizzare facilmente informazioni come il meteo, le notizie, gli appuntamenti in calendario e le ricette, oltre a consentire il controllo di dispositivi smart compatibili, come luci e termostati. Inoltre, è possibile effettuare videochiamate con amici e familiari tramite l'applicazione integrata di Amazon, oppure utilizzare altre app di comunicazione come Skype e Zoom.

L'assistente vocale Alexa, integrato in Echo Show 5, risponde rapidamente ai comandi vocali e offre un'esperienza interattiva e personalizzabile. È possibile chiedere ad Alexa di riprodurre musica, podcast o audiolibri, di impostare promemoria e sveglie, di aggiungere elementi alla lista della spesa e molto altro ancora.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.