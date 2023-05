Echo Dot di 5° generazione con Alexa con uno sconto del 38%!

Se non avete ancora un altoparlante smart con Alexa, potreste volerne acquistarne uno ora, dal momento che Echo Dot di quinta generazione è in offerta con uno sconto del 38%. Infatti, Echo Dot di quinta generazione di solito ha un prezzo di 64,99€, ma oggi può essere acquistato a soli 39,99€, con un risparmio effettivo di 25€.

Echo Dot di quinta generazione è un altoparlante intelligente che offre numerose funzionalità innovative per facilitare la vita quotidiana degli utenti. Grazie all'assistente vocale Alexa, Echo Dot permette di accedere a svariate attività, come ricette, controllo di dispositivi smart come lampadine, serrature e prese elettriche e molto altro. Le Skill, piccole app installabili su Alexa, consentono di ampliare ulteriormente le potenzialità del dispositivo.

Echo Dot di quinta generazione include anche la funzione Drop In, che facilita la comunicazione con i familiari in altre stanze. L'ultima generazione vanta un design aggiornato e un audio migliorato, con voci più chiare, bassi più intensi e un suono più avvolgente in qualsiasi ambiente. Infine, Echo Dot è stato progettato tenendo conto della sostenibilità ambientale, risultando Climate Pledge Friendly.

