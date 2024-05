Ecco il primo teaser di Call of Duty 2024, ma è non è quello che vi aspettate

Il prossimo Call of Duty arriverà e questa è una certezza irrevocabile, ma quello che sarà "Call of Duty 2024" ha iniziato a mostrarsi in un modo decisamente particolare.

Tutto ci aspettavamo meno che Activision volesse procedere con delle campagne di comunicazione criptiche ed inquietanti, come quella che è stata avviata nel sito teaser The Truth Lies.

Nel sito viene riprodotto un breve video tramite un vecchio televisore a tubo catodico, dando adito al fatto che il prossimo Call of Duty potrebbe essere effettivamente ambientato durante la Guerra del Golfo come si dice ormai da un po' di tempo.

Sul portale è possibile anche interagire con il televisione grazie a dei controlli integrati che consentono di modificare il volume, il canale e persino di registrare e/o mettere in pausa il contenuto. La funzione di registrazione crea un file mp4 che scarica automaticamente una clip di ciò che è stato guardato fino a quel momento.

Per ora, il contenuto principale è un breve video in loop sul primo canale che mostra uomini che fanno un'escursione notturna vicino al Monte Rushmore negli Stati Uniti. Poi, nel mistero generale, si passa alla luce del giorno, dove si vede uno striscione con scritto "The Truth Lies" che copre gli occhi del monumento.

Il banner che appare successivamente ha lo stesso logo del cane a tre teste che è stato mostrato nel teaser di accompagnamento del prossimo evento estivo di Xbox, dove Call of Duty 2024 farà la sua prima apparizione in un modo o nell'altro.

A questo punto non ci resta che aspettare altri aggiornamenti visto che, al momento, sul sito teaser non si può vedere altro che il primo canale. Forse ne arriveranno altri nelle prossime settimane, prima dell'evento di giugno di Xbox.

Nel quale, speriamo, capiremo anche se Call of Duty arriverà davvero al day one su Game Pass come si è detto recentemente. Nel dubbio potete abbonarvi in ogni caso al servizio per essere pronti, anche grazie alle card su Amazon che trovate ad un ottimo prezzo.