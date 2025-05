Sì, i Joy-Con di Switch 2 saranno personalizzabili

Secondo fonti vicine al settore, i nuovi Joy-Con della prossima Nintendo Switch 2 saranno dotati di pannelli laterali intercambiabili, simili alle ormai celebri faceplate di PlayStation 5.

Questo dettaglio, che potrebbe sembrare marginale, rappresenta in realtà un segnale interessante della direzione presa dalla casa di Kyoto per la nuova console (che trovate in preorder su Amazon).

I Joy-Con, già iconici per la loro modularità e per le innumerevoli edizioni colorate lanciate nel corso degli anni, si preparano dunque a un'evoluzione importante.

A quanto pare, sarà possibile rimuovere le "side panes", ossia le coperture laterali, e sostituirle con versioni di diversi colori o design, consentendo agli utenti di rendere ancora più personale la propria console.

Cannot get X.com oEmbed

Non si tratta solo di una questione estetica, ma di una vera e propria apertura al mercato degli accessori personalizzati.

Proprio come accaduto con PlayStation 5, alcuni produttori di terze parti si sono già messi all'opera, progettando e realizzando coperture alternative che andranno a inondare il mercato nei mesi successivi al lancio di Switch 2.

Questa mossa non solo stimolerà la creatività dei fan, ma aprirà anche nuove possibilità commerciali per gli accessori, specialmente se Nintendo deciderà di lanciare edizioni speciali in collaborazione con brand, artisti o franchise di successo.

Nintendo, storicamente più conservatrice in ambito hardware rispetto a Sony e Microsoft, sembra voler abbracciare un approccio più moderno e orientato all’utente.

In un mercato in cui la personalizzazione è sempre più valorizzata – basti pensare ai controller Elite, alle skin e agli sticker per console – la possibilità di cambiare l’aspetto dei Joy-Con con facilità è sicuramente un passo nella direzione giusta.

Insomma, anche Nintendo si apre alla filosofia della personalizzazione “smart”, lasciando che siano i giocatori a decidere come deve apparire la propria console.

Non è solo una questione di colori o stile, ma di identità. Ogni console, con i propri Joy-Con modificati, potrà raccontare qualcosa del suo proprietario. È una mossa che può sembrare piccola, ma che rivela quanto Nintendo stia osservando con attenzione le tendenze del settore.

Ad ogni modo, giorni fa ho potuto provare con mano Switch 2 e vari giochi: ecco com'è andata.