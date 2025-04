EA Sports FC su Switch 2 sarà molto più simile alle versioni console

Il rapporto tra EA Sports e i fan Nintendo si è rivelato spesso complicato negli ultimi anni: gli appassionati sono stati infatti abituati a vedere versioni "mozzate" dei giochi sportivi di maggior successo, con l'introduzione di Legacy Edition che, di fatto, erano semplici aggiornamenti delle rose a prezzo pieno.

Le cose hanno iniziato a cambiare dopo che il publisher ha detto addio alla licenza FIFA: con l'arrivo di EA Sports FC su Switch (trovate l'ultimo capitolo su Amazon) lo studio ha infatti cercato di pareggiare il più possibile le funzionalità dell'edizione Nintendo con le controparti console, pur con tutti i limiti del caso.

Con un comunicato rilasciato alla redazione di Eurogamer, EA Sports ha promesso che le cose miglioreranno ancora su Switch 2, promettendo di impegnarsi il più possibile per rimuovere il divario tra le versioni Nintendo e le controparti console e PC:

«Siamo entusiasti di portare due dei nostri franchise più amati — EA Sports FC e Madden NFL — su Nintendo Switch 2, offrendo ai fan ulteriori modi per giocare agli sport che amano, in qualsiasi momento e ovunque. Entrambe le esperienze stanno venendo sviluppate specificamente per la nuova piattaforma portatile, rimanendo fedeli a ciò che i giocatori apprezzano dalle nostre serie su altre console. Non vediamo l'ora di condividere presto nuove informazioni».

Interrogata sulla parità di funzioni rispetto alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, EA Sports ha promesso che farà di tutto per garantirla su Switch 2, anche se ovviamente tutto dipenderà dalle effettive capacità della console:

«Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire un'esperienza di gioco coerente su tutte le piattaforme, compatibilmente con ciò che l'hardware consente».

Per il momento è arrivato invece un "no comment" riguardante il cross-play: scopriremo solo in un secondo momento se le versioni per Switch 2 saranno davvero in grado di non far rimpiangere le controparti next-gen.

Speriamo che almeno il prezzo non sia in linea con altri titoli per Switch 2: il costo di console e giochi sta facendo discutere molto.