La frustrazione di iniziare una partita su Ultimate Team per poi veder scomparire l'avversario dopo pochi minuti potrebbe finalmente diventare un ricordo del passato o, quantomeno, essere notevolmente ridotta su EA Sports FC 26.

Dopo anni di lamentele da parte della community per la pratica del ragequitting, Electronic Arts potrebbe aver deciso di introdurre un sistema di penalità per chi abbandona ripetutamente le partite online, a giudicare dalle ultime indiscrezioni.

Molti utenti hanno sviluppato l'abitudine di lasciare immediatamente le partite quando si trovavano in svantaggio o quando l'avversario sembrava troppo forte, compromettendo il divertimento di chi rimaneva collegato: EA Sports FC 26 (che potete prenotare su Amazon) sta puntando buona parte della sua campagna marketing sull'aver ascoltato le richieste della community e le nuove penalità andrebbero in questa direzione.

Secondo quanto segnalato dall'insider FGZ (via ComicBook), la novità più significativa riguarderebbe l'implementazione di un sistema di cooldown che impedirà ai giocatori di cercare nuove partite per un periodo determinato dopo aver abbandonato consecutivamente più match.

Nello specifico, gli utenti che decideranno di lasciare molteplici partite di fila dovrebbero attendere lo scadere di un timer prima di poter cercare altri avversari, anche a partire da 15 minuti di attesa.

Trattandosi attualmente solo di indiscrezioni, non sappiamo se sarà effettivamente questa la durata che gli sviluppatori sceglieranno, né sappiamo quanti match consecutivi sarebbe necessario abbandonare per far scattare questo timer.

In ogni caso, mi sento di ipotizzare che verrebbe probabilmente introdotto anche un sistema fatto di avvertimenti, in cui segnalare ai giocatori che alla prossima violazione scatterebbe il countdown per la ricerca dei match.

Se l'indiscrezione fosse confermata, adesso i giocatori che si troveranno in difficoltà durante un match avranno ulteriori incentivi a proseguire la partita, invece di interromperla il prima possibile solo per cercare avversari più deboli.

Paradossalmente, subire una sconfitta completa potrebbe rivelarsi più vantaggioso a lungo termine, poiché aiuterebbe il sistema di matchmaking basato sulle abilità a posizionare correttamente il giocatore nelle future sfide.

Naturalmente posso solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, in attesa di avere conferme definitive sull'introduzione di un sistema di penalità: vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, vi ricordo che nelle scorse ore sono stati svelati numerosi dettagli per il gameplay, con tante novità che dovrebbero soddisfare anche chi vuole un'esperienza più dinamica.