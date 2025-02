Maradona tornerà in EA Sports FC 25, è ufficiale

Gli amanti del calcio, virtuale e non, possono celebrare finalmente il ritorno di Maradona con il prossimo update di EA Sports FC 25.

EA Sports ha annunciato ufficialmente che il leggendario calciatore argentino verrà reintrodotto nel gioco a partire dal 14 febbraio, ma senza fornire dettagli precisi su come sarà disponibile.

Questo ritorno segna la fine di una lunga assenza iniziata nel 2022. Quando il franchise era ancora noto come "FIFA", Maradona fu rimosso dalla serie di videogiochi a causa da una disputa legale sui diritti della sua immagine del calciatore.

Il problema principale riguardava la legittimità dell'accordo che EA aveva stipulato con Stefano Ceci, ex manager del giocatore. Un tribunale argentino aveva stabilito nel 2021 che Ceci non aveva l’autorità legale per concedere i diritti d'immagine di Maradona, il che aveva costretto EA a rimuovere il calciatore dal gioco.

A complicare ulteriormente la situazione, l’avvocato Matias Morla aveva sostenuto che Maradona avesse ceduto i diritti del marchio Diego Armando Maradona alla sua società, Sattvica.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Tuttavia, nel marzo 2021, Sattvica era stata interdetta dall’utilizzo del marchio dopo una causa intentata da due delle figlie di Maradona, che contestavano il controllo di Morla sui diritti del padre. Sebbene il divieto fosse stato successivamente revocato, la disputa era proseguita con tensioni legali tra Morla e la famiglia del campione.

Tutto questo è finito perché, dopo la citata diatriba, Maradona farà il suo glorioso ritorno in EA Sports FC 25. Non resta che attendere qualche giorno per capirne le modalità.

È altamente probabile che Maradona venga aggiunto come una delle carte più rare e prestigiose nella modalità Ultimate Team, con valutazioni elevate che rispecchiano il suo status iconico nella storia del calcio.

Vedremo se il ritorno di Maradona darà una ulteriore spinta ai ricavi di EA Sports FC 25 che, al momento, sono stati deludenti per Electronic Arts.