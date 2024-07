EA Sports FC 25 requisiti PC: ci gira sul vostro computer?

Puntuale come la nuova stagione del pallone, EA Sports FC 25 è stato annunciato ufficialmente nei giorni scorsi, con Electronic Arts che ha alzato il sipario su quelle che dovrebbero essere le prossime novità in arrivo per il suo calcio virtuale.

Con la comparsa della pagina Steam e l'apertura dei pre-ordini di EA Sports FC 25, sono stati resi noti anche i requisiti minimi e consigliati per giocarci su PC.

Advertisement

E, da qualche tempo, ricordiamo che finalmente la versione Windows del gioco è allineata a quella di ultima generazione, e non a quella per PS4 e Xbox One (che ci sarà anche quest'anno).

Vediamo allora se EA Sports FC 25 gira sul vostro PC, ma sappiate che è molto probabile che lo faccia, perché i requisiti sono molto abbordabili.

EA Sports FC 25: requisiti minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 - 64-Bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 - 64-Bit (ultimo aggiornamento) Processore : AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k

: AMD Ryzen 5 1600 o Intel Core i5 6600k Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti

: AMD RX 570 o Nvidia GTX 1050 Ti DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione internet a banda larga

: Connessione internet a banda larga Memoria : 100 GB di spazio disponibile

: 100 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile con DirectX: 12 o equivalente (feature level 12_0)

EA Sports FC 25: requisiti consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 - 64-Bit (ultimo aggiornamento)

: Windows 10 - 64-Bit (ultimo aggiornamento) Processore : AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700

: AMD Ryzen 7 2700X o Intel Core i7 6700 Memoria : 12 GB di RAM

: 12 GB di RAM Scheda video : AMD RX 5600 XT o Nvidia GTX 1660

: AMD RX 5600 XT o Nvidia GTX 1660 DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete : Connessione internet a banda larga

: Connessione internet a banda larga Memoria : 100 GB di spazio disponibile

: 100 GB di spazio disponibile Scheda audio: compatibile con DirectX: 12 o equivalente (feature level 12_0)

Tra le maggiori novità del gioco, sappiamo che ci sarà una nuova modalità 5v5 che permetterà di divertirsi da soli o in compagnia degli amici.

Inoltre, è emerso che non dovrebbero esserci più i contratti per gestire la vostra rosa in Ultimate Team, che da tempo erano considerati una scocciatura da molti giocatori.

L'uscita di EA Sports FC 25 è attesa su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch per il 27 settembre prossimo.