EA Sports FC 25, l'Update 6 è in arrivo: ecco cosa cambia

EA Sports FC 25 si prepara ancora una volta ad un aggiornamento incredibilmente corposo: gli sviluppatori hanno infatti annunciato l'imminente arrivo del Title Update #6, con diverse novità interessanti.

L'aggiornamento sarà disponibile su tutte le versioni di EA Sports FC 25 (trovate l'edizione PS5 scontata su Amazon, a proposito) ed implementerà diversi cambiamenti basati sui feedback dei fan.

Tra le novità più importanti, segnaliamo nuovi ruoli giocatore e focus disponibili, una durata più breve dei match rush e un nuovo tema invernale, oltre ad alcune novità per la modalità Carriera.

Il changelog completo è stato pubblicato come di consueto sulla bacheca Trello ufficiale: di seguito, troverete la nostra traduzione in lingua italiana.

Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Aggiunti i ruoli Classic 10 e Wide Half Player, oltre a tredici Focus.

Velocità e coerenza leggermente aumentate per la mossa abilità Stop And Turn (While Running) quando eseguita da giocatori con mossa abilità a 3 stelle.

Velocità leggermente aumentata per Drag Backs.

Coerenza migliorata per le mosse abilità Stop And Turn (While Running), Roulette, Heel To Heel e Feint and Exit quando eseguite da giocatori con mossa abilità a 2 stelle.

Velocità e coerenza leggermente aumentate per i tiri finti in corsa quando eseguiti da giocatori con mossa abilità a 3 stelle e oltre.

Velocità leggermente ridotta per i finti di corpo in corsa.

Ora i giocatori attaccanti possono tornare in posizione di onside più rapidamente di prima.

Leggermente aumentata la finestra di tempo in cui può essere richiesta una corsa diretta.

Ora è possibile richiedere un cambio giocatore durante i passaggi mentre si è in Player Lock. Risolti i seguenti problemi: Logica difensiva migliorata per tracciare le corse durante i calci d'inizio.

In alcuni casi, i difensori centrali della squadra attaccante avrebbero potuto spingersi troppo in avanti sul campo.

Quando richiesto, il contenimento secondario non veniva sempre eseguito dal giocatore con l'indicatore di cambio giocatore successivo.

A volte, i difensori centrali potevano posizionarsi troppo distanti mentre la loro squadra aveva il possesso palla.

Risolti i casi in cui il cambio giocatore non funzionava come previsto.

Risolti i casi in cui l'input di blocco giocatore attivava un cambio giocatore involontario. Come effetto a catena che stiamo esaminando, il movimento del portiere può attivare un cambio giocatore involontario.

Risolto un problema che impediva ai giocatori con attributi di placcaggio elevati di essere efficaci come previsto in situazioni specifiche.

In alcuni casi, i calci di punizione lunghi facevano sì che la palla non venisse passata a nessun ricevitore specifico.

Logica arbitrale migliorata quando si determinano le chiamate di fuorigioco in situazioni che coinvolgevano il portiere.

Logica arbitrale migliorata quando si determinano le chiamate di fallo in alcune situazioni di placcaggio.

In rare situazioni, i giocatori in attacco avrebbero potuto affollare involontariamente il centro del campo.

In alcuni casi, i difensori avrebbero potuto vincere la palla da dietro il portatore di palla più facilmente del previsto.

Risolto un problema per cui un placcaggio richiesto avrebbe potuto spostare il giocatore controllato dall'utente verso la palla prima di iniziare l'animazione del placcaggio.

Disattivata l'interfaccia utente delle tattiche del D Pad nelle partite Kick Off 3v3 poiché non aveva alcun impatto sul gameplay. Ultimate Team Apportate le seguenti modifiche: Durata delle partite Rush ridotta da 7 a 5 minuti.

Il filtro Rarità di Squad Builder può ora essere utilizzato per cercare tutte le rarità disponibili, in modo simile a come si fa la ricerca nel Mercato trasferimenti.

I giocatori che non sono attivamente impegnati in una partita Rush hanno ora più probabilità di essere espulsi dalla partita. Risolti i seguenti problemi: Alcuni oggetti giocatore venivano erroneamente visualizzati come oggetti in prestito quando venivano visualizzati nel Season Pass.

Dopo aver modificato le tattiche, le posizioni degli oggetti giocatore potevano cambiare involontariamente. Modalità Carriera Apportate le seguenti modifiche: I giocatori non academy ora possono guadagnare PlayStyes man mano che si sviluppano.

I giovani prospetti del portiere ora hanno la possibilità di sviluppare due PlayStyles+.

Aggiornati i preset di Tactical Vision per tenere conto dei nuovi ruoli e focus dei giocatori.

Aggiunto il meteo invernale agli esercizi di allenamento che può essere abilitato o disabilitato tramite l'impostazione Effetti meteo.

Aggiornato l'elenco delle ICONE disponibili nella carriera del giocatore. Risolti i seguenti problemi: In Live Starting Point, gli infortuni e le sospensioni modificate non venivano sempre applicate correttamente ai giocatori.

Quando si creava un club in Carriera allenatore, la squadra predefinita avrebbe potuto avere le stesse espressioni facciali.

I trofei non venivano sempre visualizzati correttamente.

In alcuni casi, i giocatori avrebbero potuto guadagnare una quantità illimitata di Stili di gioco tramite Esercizi di allenamento. Club Apportate le seguenti modifiche: Il clima invernale è ora presente nelle partite Drop-In. Si tratta solo di un aggiornamento visivo e non influisce sul gameplay.

Aggiunte le strutture VR Room e Passing Drill. Risolti i seguenti problemi: Le celebrazioni distintive non potevano essere eseguite nelle partite di campionato.

Alcuni stili di gioco non venivano visualizzati quando si visualizzavano preset Avatar con più di sei stili di gioco.

Quando si giocava come portiere allo stadio Kenilworth Road, la visuale del giocatore poteva essere involontariamente limitata. Generali, audio e visuali Apportate le seguenti modifiche: Aggiornati i menu con un nuovo tema invernale.

Le visuali Tattica e Possesso possono ora essere attivate nella schermata Tattica di squadra.

Aggiornati alcuni kit, stadio, celebrazioni, scene, messaggi, pulsanti, badge, tifo, guanti, palloni, striscioni, bandiere, scarpini, pannelli pubblicitari, capelli, tatuaggi, trofei, audio, elementi dell'interfaccia utente e commenti. Risolti i seguenti problemi: Risolti casi di problemi di stabilità che si verificavano durante le partite cooperative online.

Alcune squadre con punteggio più basso erano più facili da affrontare del previsto a difficoltà Leggendaria.

Risolti casi di testo placeholder, elementi UI non corretti, angoli di visuale non corretti e conflitti di pulsanti.

Quando si giocava a un torneo in modalità Carriera o modalità Torneo, i trofei per alcune leghe non erano quelli previsti.

Risolti casi di vari problemi di stabilità che avrebbero potuto verificarsi.

Se siete arrivati fino a qui senza saltare nemmeno una parola, non possiamo fare altro che farvi i nostri più sinceri complimenti, ma in caso contrario non vi biasimeremo affatto: ci sono davvero tantissime novità da prendere in considerazione per questo aggiornamento.

Al momento non sappiamo quando sarà effettivamente disponibile per il download, ma il team di sviluppo promette che verrà rilasciato «presto».

Vi consigliamo dunque di tenere d'occhio le vostre copie di gioco per farvi trovare pronti al lancio di queste novità.