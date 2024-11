EA Sports FC 25 invaso dai cheater: ecco che sta succedendo

Nelle ultime ore si sta aprendo un clamoroso scandalo hacker per le versioni PC di EA Sports FC 25, che stanno venendo invase da cheater a caccia di ghiotte ricompense per la modalità Ultimate Team.

Electronic Arts ha lavorato duramente per rendere le versioni PC alla pari delle controparti console (che trovate invece su Amazon), assicurandosi di implementare anche anti-cheat proprio per evitare questi casi.

Sfortunatamente non si stanno rivelando così efficaci, dato che l'ultimo report di Dexerto ha illustrato un sistema ingegnato dagli hacker per non farsi beccare e ottenere allo stesso tempo tutti i migliori vantaggi possibili.

Gli hacker in questione offrono i loro servizi all'interno di server Discord specifici: si tratta di mod che sono in grado di modificare diversi parametri di gioco, garantendo maggiori possibilità di vittoria.

Ad esempio, la tecnica più comune è quella di diminuire il più possibile la percentuale di errore nei tiri: questo significa che i tiri andranno quasi sempre a segno, anche se effettuati da distanze improponibili.

Questi filtri passano spesso inosservati dal sistema anti-cheat di EA Sports FC 25 perché gli hacker si assicurano di dare specifiche raccomandazioni per provare a passare inosservati, modificando gli slider al punto giusto da avere vantaggi sleali ma non così tanto da far "attivare" i segnali di allarme del gioco.

La tattica sarebbe quella di usare account secondari per collezionare tutte le valute e le risorse più importanti, per poi trasferirle sul profilo principale prima che possa intervenire un eventuale ban.

Una vicenda senza dubbio gravissima, se consideriamo che il report fa riferimento a un unico server popolato da circa 1000 utenti: è plausibile immaginare che il fenomeno sia dunque sparso a macchia d'olio.

Ci auguriamo che EA Sports FC 25 riesca presto a implementare dei correttivi e rafforzare le misure di sicurezza, prima che questo possa minare seriamente il divertimento dei giocatori PC onesti: il rischio concreto è che gli utenti console possano scegliere di disattivare il cross-play per non correre pericoli.

Ricordiamo che il team di sviluppo ha rilasciato nelle scorse giornate l'ambizioso Title Update 4: se dovesse servirvi un piccolo ripasso, abbiamo riepilogato per voi le novità più importanti.