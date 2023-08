EA Sports FC 24 fa il punto sulle novità di FUT (ma piovono i dislike)

La modalità più popolare di FIFA, che permette al gioco di avere un ciclo vitale praticamente infinito durante la stagione calcistica, è senza dubbio Ultimate Team, meglio nota come FUT. Anche EA Sports FC 24 – che è FIFA, ma con un nuovo nome dopo il divorzio tra Electronic Arts e la FIFA – non farà eccezione a questa regola: non sorprende, allora, che il publisher e i giocatori siano allo stesso modo impazienti di vedere che peso avrà il nuovo FUT all'interno dell'esperienza.

Nelle scorse ore, Electronic Arts ha pubblicato un video dedicato proprio alle ultime novità che saranno introdotte in questa modalità, dove si è chiamati a costruire la propria squadra ideale a colpi di pacchetti da sbustare, nella speranza di trovare giocatori molto forti da aggiungere alla rosa. Pacchetti che, come sapete, si possono acquistare anche con discusse microtransazioni.

Tra le novità, in questo caso EA ha sottolineato:

Evoluzioni : i giocatori potranno salire di livello , con un loro percorso di progressione via via che saranno presenti nel vostro club. Potranno così diventare le vostre leggende, completando obiettivi che miglioreranno le loro abilità individuali.

: i giocatori potranno , con un loro percorso di progressione via via che saranno presenti nel vostro club. Potranno così diventare le vostre leggende, completando obiettivi che miglioreranno le loro abilità individuali. Calcio femminile : da quest'anno, EA ha deciso di includere calciatori e calciatrici sullo stesso campo di FUT. Sarà quindi possibile includere anche le giocatrici nelle proprie formazioni, per cercare nuove combinazioni per la propria rosa.

: da quest'anno, EA ha deciso di includere calciatori e calciatrici sullo stesso campo di FUT. Sarà quindi possibile includere anche le giocatrici nelle proprie formazioni, per cercare nuove combinazioni per la propria rosa. Stili di gioco : andando al di là delle valutazioni complessive, gli stili di gioco permettono di dare maggior peso alle abilità specifiche dei giocatori.

: andando al di là delle valutazioni complessive, gli stili di gioco permettono di dare maggior peso alle abilità specifiche dei giocatori. Nuovo design dell'oggetto giocatore: c'è stato un redesign che mostra in modo più chiaro le informazioni chiave sul giocatore che state valutando di acquistare. Ci saranno anche degli sfondi animati.

Potete approfondire questi aspetti nel video di presentazione pubblicato da EA Sports.

Tuttavia, notiamo che in questo momento il video sta venendo colpito da diverse migliaia di dislike: nel momento in cui scriviamo, si contano 37mila like ma anche ben 21mila dislike. Nei commenti, i giocatori si lamentano di diversi aspetti che a quanto pare non hanno gradito.

Tra questi, la valutazione di Haaland (90), ritenuta troppo bassa dopo che il bomber norvegese ha alzato il treble con il Manchester City e ha siglato una cinquantina di reti nella scorsa stagione.

Inoltre, è sempre viva anche la discussione relativa all'inclusione in un campo unico di calciatori e calciatrici, che secondo gli autori dei commenti renderebbe ancora più difficile trovare i giocatori desiderati nei pacchetti (poiché sono presenti molte più opzioni) e potrebbe avere degli squilibri nelle valutazioni generali.

EA Sports FC 24 è atteso per il 29 settembre su PC e tutte le console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Inoltre, per la prima volta la versione Nintendo Switch sarà effettivamente aggiornata dopo anni, con il passaggio a Frostbite Engine.

Nelle scorse settimane siamo volati ad Amsterdam per scoprire EA Sports FC 24 da vicino e testarlo in compagnia degli sviluppatori: se avete perso l'approfondimento a tema, trovate qui l'anteprima con le prime impressioni del nostro Nicolò Bicego. Se interessati, potete prenotare il gioco su Amazon e ottenere l'accesso anticipato.