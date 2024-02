EA Sports FC 24, potete provarlo gratis su Switch

Novità per il simulatore calcistico più amato dai fan: Electronic Arts ha rilasciato una demo giocabile gratis per EA Sports FC 24, disponibile per la versione Nintendo Switch.

L'erede dei vecchi FIFA (che trovate su Amazon) può quindi essere testato gratuitamente.

Advertisement

Scaricabile da eShop, questa versione di prova consente di sperimentare l'ultimo simulatore calcistico di Electronic Arts.

Ma attenzione: la demo è infatti disponibile da ora e solo fino al 21 febbraio. Dopo quella data, quindi, non sarà più scaricabile.

Se volete scaricare quindi la demo di EA Sports FC 24, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo, una volta loggati con il vostro account personale Nintendo.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Vivi un'esperienza più immersiva che mai con due tecnologie d'avanguardia che offrono in ogni partita un realismo senza precedenti: stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite™ completamente rivisto rappresentano la base di EA SPORTS FC™ 24, per la prima volta nella storia di EA SPORTS™ su Nintendo Switch™. Gli stili di gioco offrono agli atleti una nuova dimensione: i dati di Opta e di altre fonti vengono tradotti in abilità distintive che esaltano il realismo e l'individualità di ogni giocatore. Il nuovo motore Frostbite™ dà al gioco più bello del mondo un livello di dettaglio estremamente realistico, offrendo così una maggiore immersione in ogni partita. EA SPORTS FC™ 24 introduce anche un'esperienza di Ultimate Team™ completa su Nintendo Switch™: migliora i tuoi giocatori e fai crescere nuove leggende nel tuo club con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team™; inoltre, accogli in campo le calciatrici e crea il tuo undici da sogno. Oppure scendi in campo in Club e VOLTA FOOTBALL, personalizza il tuo o la tua Pro e gioca con gli amici nel corso dell'anno.

Ricordiamo che recentemente abbiamo assistito a un bizzarro problema su Ultimate Team: EA Sports FC 24 ha regalato per errore diverse carte di Messi Team of the Year.