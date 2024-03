EA Sports FC 24, disponibile l'update 1.12: ecco le novità

Novità per il simulatore calcistico più amato dai giocatori: Electronic Arts ha annunciato la patch 1.12 per EA Sports FC 24, già disponibile a partire dalla giornata di oggi, 5 marzo.

L'ultima patch per l'erede dei vecchi FIFA (che trovate su Amazon) ha sistemato diversi bug e implementato alcune modifiche al gameplay, al fine di bilanciare al meglio le partite competitive.

Advertisement

Già l'update 9 aveva dimostrato la volontà di migliorare il gioco calcistico, ma a quanto pare gli aggiornamenti non sono finiti.

Poco sotto, trovate tutte le modifiche apportate dalla patch 1.12 (via PSU).

Ultimate Team

Risolto il problema secondo cui, in alcuni casi, le partite potevano essere messe in pausa in momenti non previsti.

Gameplay

È stato risolto un problema che poteva causare l'annullamento dei tiri e dei passaggi quando richiesto.

Generale, audio e visuale

Aggiornati alcuni modelli di giocatori, kit, stemmi e palloni.

La personalizzazione della testa dei giocatori creati potrebbe essersi azzerata in alcuni casi specifici.

I giocatori creati di sesso femminile non sempre sono stati assegnati alle squadre previste.

Sono stati risolti alcuni casi di testo segnaposto.

Risolti alcuni problemi di stabilità che potevano verificarsi.

L'aggiornamento apporta quindi diverse correzioni di bug, miglioramenti e altr. Le dimensioni del file possono variare a seconda della piattaforma di gioco utilizzata.

Se giocate a EA Sports FC 24 con costanza, assicuratevi quindi di aggiornare alla versione 1.12 per attivare tutti gli ultimi miglioramenti e correzioni.

Ricordiamo che recentemente abbiamo assistito a un altro bizzarro problema su Ultimate Team: EA Sports FC 24 ha regalato per errore diverse carte di Messi Team of the Year.

Nel caso vogliate invece saperne di più sul nuovo titolo sportivo di Electronic Arts, vi lasciamo alla nostra recensione di EA Sports FC 24. Potete anche consultare la nostra guida dedicata per diventare maestri di calcio.