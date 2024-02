EA Sports FC 24, disponibile l'update 9: ecco le novità

Novità in vista per il simulatore calcistico più amato dai fan: Electronic Arts ha annunciato il Title Update #9 per EA Sports FC 24, già disponibile per le versioni Xbox One e PS4, ma in arrivo su tutte le altre piattaforme nelle prossime ore.

L'ultima patch per l'erede dei vecchi FIFA (che trovate su Amazon) ha sistemato diversi bug e implementato alcune modifiche al gameplay, al fine di bilanciare al meglio le partite competitive.

Questa volta EA Sports FC 24 si è voluta concentrare sui tiri di piede esterno: ne è stata ridotta la precisione e l'efficacia, che i giocatori possiedano lo stile di gioco Trivela oppure no. Anche la quantità massima di Top Spin è stata notevolmente ridotta: un vero e proprio nerf per uno dei tiri più efficaci del gioco.

In compenso, con l'ultima patch è stata migliorata la logica di selezione dei giocatori utilizzando il Secondary Contain, oltre a chiamate arbitrali più corretti ed aver rimosso la possibilità che un portiere raccogliesse la palla con le mani dopo un retropassaggio di un giocatore della sua squadra.

Sono stati risolti anche molti bug grafici e di stabilità: per i fan di Ultimate Team segnaliamo ad esempio un problema che poteva capitare impostando un giocatore già evoluto nello slot di evoluzione, oltre ad alcune rarità che non venivano mostrate correttamente.

Se siete curiosi di scoprire tutti i bugfix in questione, vi lasciamo al changelog completo visibile su Trello al seguente indirizzo: come accennavamo in apertura, il Title Update #9 dovrebbe arrivare solo in seguito sulle versioni che non siano PS4 o Xbox One, dove è invece già disponibile. Tenete dunque gli occhi aperti e preparatevi a patch in arrivo.

Ricordiamo che recentemente abbiamo assistito a un altro bizzarro problema su Ultimate Team: EA Sports FC 24 ha regalato per errore diverse carte di Messi Team of the Year.