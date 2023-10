EA Sports FC 24, attenzione al nuovo bug che rompe il gioco

EA Sports FC 24 sta facendo venire i sorci verdi ai suoi fan perché, di recente, è emerso un nuovo bug che trasforma il videogioco calcistico in qualcosa di completamente diverso.

Il nuovo corso del franchise di Electronic Arts, che trovate su Amazon al miglior prezzo, ha segnato un vera e propria nuova vita per il calcio videoludico.

Vita che è stata resa più difficile da vari problemi, come il trucco che ha reso le difese impenetrabili contro cui i giocatori si sono scontrati inutilmente con fatica.

Electronic Arts si è sempre adoperata per sistemare i problemi con le apposite patch, ma stavolta dovrà fare un vero miracolo per il bug che è nato di recente.

Come riporta IGN US, infatti, c'è un bug che incolla la palla ai piedi dei giocatori.

Non è un modo di dire per definire un calciatore particolarmente capace nel possesso palla, ma una situazione per cui letteralmente la palla rimane attaccata ai piedi dei calciatori.

Il bug vede un giocatore eseguire una mossa abilità per attaccare completamente la palla alla parte posteriore della gamba, lasciandolo libero di correre dritto in porta. Non c’è nulla che l’avversario possa fare per impedirlo. Veramente.

È difficile risalire all’origine del bug, ma è abbastanza diffuso da influenzare anche il multiplayer competitivo. I giocatori della modalità Division Rivals di Ultimate Team, i cui risultati influenzano la classifica e le ricompense dei giocatori, si sono rivolti ai social media per pubblicare clip dell'exploit.

I giocatori hanno scoperto come si innesca il bug, in ogni caso. Con i calciatori che hanno lo stile di gioco Trickster+ bisogna eseguire la mossa abilità "Prendi e gira" Trickster+ e, non appena la palla entra in contatto con la gamba del tuo giocatore, eseguire una finta di tiro tenendo premuto RB o R1. Facendolo correttamente la palla si attaccherà al piede del giocatore, lasciandolo libero di correre al sicuro da eventuali contrasti.

La speranza è che Electronic Arts possa correre presto ai ripari, mettendo una pezza a questo problema che non si dovrebbe verificare nell'altro gioco di calcio recentemente annunciato.