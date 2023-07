Due giochi PS4 saranno ufficialmente "uccisi" da oggi

Siamo costretti a parlare ancora una volta sulle nostre pagine dello spegnimento dei server di giochi multiplayer, che in questa occasione colpirà particolarmente da vicino gli utenti PS4: tra poche ore ben due giochi saranno ufficialmente "uccisi" per sempre.

Si tratta di Lemnis Gate e Dreadnought, due sparatutto multiplayer molto diversi tra loro ma accomunati da un identico destino: la chiusura dei server per l'11 luglio.

Vi avevamo già accennato sulle nostre pagine del caso di Lemnis Gate: il titolo annunciò il fine vita lo scorso marzo, mentre da aprile sono state interrotte le vendite sugli store ufficiali. Il titolo è disponibile anche su PC e Xbox, ma anche queste versioni subiranno lo stesso destino.

ComicBook ricorda invece che Dreadnought aveva inizialmente annunciato la sua "morte" per il 19 marzo, ma venne poi deciso di estendere la durata dei server fino all'11 luglio, ovvero fino a oggi. Anche in questo caso il titolo era disponibile anche su PC, mentre i giocatori Xbox non avevano mai avuto l'occasione di poterlo provare.

Un fine vita che colpisce dunque particolarmente da vicino gli utenti PS4 e PC: nel momento in cui scriviamo questo articolo i server dovrebbero essere ancora online, ma dovrebbe essere solo questione di ore prima che vengano spenti per sempre.

Se volevate provarli, si tratta dunque della vostra ultima occasione, prima che vengano disattivati e spariscano per sempre.

Una chiusura che non può fare altro che riaccendere il gravoso dibattito sulla preservazione videoludica: proprio nella scorsa giornata vi avevamo segnalato che l'87% dei videogiochi classici non esiste più sul mercato.

E con le inevitabili e continue chiusure dei service game, la lista è indubbiamente destinata ad allungarsi ulteriormente.

