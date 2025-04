Due Call of Duty (e non solo) in arrivo gratis su Game Pass?

Misteriosi banner apparsi sul Microsoft Store alimentano le speculazioni tra gli abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft.

Tre classici del catalogo Activision - Call of Duty: World at War, Call of Duty: Infinite Warfare e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - mostrano improvvisamente l'indicazione "included with Game Pass", suggerendo un possibile imminente inserimento nella libreria del servizio (potete abbonarvi su Amazon).

La fusione tra Microsoft e Activision Blizzard, completata ormai da diversi mesi, aveva creato grandi aspettative tra gli abbonati Game Pass, con la promessa implicita di vedere gradualmente l'intero catalogo dell'editore aggiungersi all'offerta della piattaforma.

Tuttavia, finora l'arrivo dei titoli Activision è stato decisamente più lento del previsto, specialmente per quanto riguarda la saga di Call of Duty, fiore all'occhiello dell'azienda e una delle proprietà intellettuali più redditizie dell'industria videoludica.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

I banner comparsi sul Microsoft Store PC rappresentano un segnale concreto o solo un errore di catalogazione? Non sarebbe la prima volta che Microsoft inserisce prematuramente indicazioni di questo tipo. In passato, simili "sviste" hanno anticipato effettivi arrivi su Game Pass, mentre in altri casi si sono rivelate semplici errori tecnici, rapidamente corretti senza conseguenze.

Particolarmente interessante è il caso di Tony Hawk's Pro Skater 1+2, la cui apparizione con il banner Game Pass coincide con le recenti notizie sullo sviluppo di un remake di Tony Hawk's Pro Skater 3+4.

La strategia di Microsoft potrebbe essere quella di preparare il terreno per il nuovo capitolo, offrendo il precedente agli abbonati Game Pass per riaccendere l'interesse verso la serie.

Tra i titoli "segnalati", World at War rappresenta un'interessante aggiunta potenziale, essendo uno dei capitoli storici della serie Call of Duty ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e molto apprezzato per la sua campagna single-player.

Infinite Warfare, d'altro canto, è un capitolo più recente e controverso, ambientato in un futuro distante con battaglie spaziali, che ha diviso l'opinione dei fan della serie.

Insomma, la comparsa di questi banner potrebbe quindi rappresentare solo l'inizio di una più ampia operazione di integrazione che vedrà nei prossimi mesi l'arrivo di sempre più titoli Activision nella libreria Game Pass (oltre a quelli base in arrivo la prossima estate).

Infine, a nuova infornata dei Free Play Days di Xbox di questa settimana porta nelle case tre titoli piuttosto diversi tra loro: eccoli.