Due big in prova gratis da domani, su PS Plus Premium

Nell’ambito della promozione annuale Days of Play, Sony continua a premiare i suoi abbonati con nuovi contenuti.

A partire dal 28 maggio, gli utenti PS Plus Premium (trovate gift card su Amazon) potranno provare due attesissimi titoli tramite la funzione Game Trial.

I titoli in prova sono Kingdom Come: Deliverance 2, l'RPG medievale realistico e narrativamente ricco, sequel dell’acclamato titolo di Warhorse Studios.

Ambientato nella Boemia del XV secolo, il gioco offre combattimenti profondi e un mondo storico estremamente curato.

Il secondo gioco in prova gratis è Civilization 7. Il nuovo capitolo della celebre saga strategica a turni di Sid Meier. Una vera e propria droga per gli amanti della pianificazione, dell’espansione e della diplomazia tra civiltà antiche e moderne.

Le due prove gratuite saranno disponibili esclusivamente per gli utenti PlayStation Plus Premium, il livello più alto del servizio in abbonamento.

Sony non ha ancora specificato la durata esatta delle demo, ma vista la complessità dei giochi, è lecito aspettarsi sessioni consistenti, abbastanza lunghe da capire se vale la pena approfondirli.

Personalmente, adoro quando le demo riescono a far capire il potenziale di due titoli di pesi come questi: è un ottimo modo per evitare acquisti al buio. Se Sony continua su questa strada, il livello Premium potrebbe finalmente giustificare pienamente il suo prezzo.

