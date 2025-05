Al via gli sconti PlayStation, su console e tanto altro

Sony ha finalmente svelato le offerte dell’edizione 2025 dei Days of Play, l’iniziativa promozionale annuale che coinvolge l’intero ecosistema PlayStation.

A partire da mercoledì 28 maggio alle ore 00:01 (fuso orario italiano) e fino alla mezzanotte dell’11 giugno, sarà possibile approfittare di sconti importanti su console, giochi, accessori e abbonamenti PlayStation Plus.

Durante il periodo promozionale, sarà possibile acquistare le console PS5, sia Standard che Digital Edition, a partire da 399,99€, mentre PS5 Pro sarà scontata di 50€.

Anche il visore PlayStation VR2 riceverà un taglio di prezzo di 50€. Per quanto riguarda gli accessori, ecco alcuni dei ribassi previsti:

30€ di sconto sugli auricolari Pulse Explore

30€ di sconto sul DualSense Edge

20€ di sconto sul DualSense standard

20€ di sconto sul controller Access

In offerta anche diversi titoli di punta per PS5, tra cui Astro Bot, Gran Turismo 7

Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Parte II Remastered (che trovate anche su Amazon, fisico) e LEGO Horizon Adventures.

Oltre al catalogo fisico, anche il PlayStation Store ospiterà migliaia di sconti su giochi per PS4 e PS5, DLC, edizioni speciali e bundle digitali.

Chi desidera abbonarsi o rinnovare PlayStation Plus potrà sfruttare uno sconto del 33% sul piano annuale Essential, valido per nuovi abbonati e utenti che non hanno usufruito dell’offerta dei Days of Play 2024.

Inoltre, lo stesso sconto del 33% sarà applicato a chi desidera effettuare l’upgrade dai livelli Essential o Extra al tier Premium, sulla durata residua dell’abbonamento.

All’interno dello store ufficiale direct.playstation, saranno in promozione anche cover personalizzate “Shapes of Play” per PS5, accessori di vario tipo, unità di archiviazione esterna e contenuti extra e attività per la community.

Sony ha annunciato anche iniziative pensate per coinvolgere i fan, oltre alla rivelazione dei giochi di giugno per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium, con nuove aggiunte al catalogo: ecco di quali titoli sto parlando.

Gli utenti potranno inoltre usufruire di sconti del 10% su tutti i film disponibili su Sony Pictures Core, con doppi sconti in occasione delle promozioni lampo.