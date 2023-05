Driver, un capitolo riceve una Definitive Edition gratis, grazie ai fan

DRIV3R è il terzo capitolo della serie uscito nel 2004, sviluppato da Reflections Interactive, pubblicato da Atari su console PlayStation 2, Xbox e mobile, ottenendo un discreto successo di critica e pubblico.

La storia del gioco (trovate ancora il primo capitolo su Amazon) si concentrava sulle vicende di John Tanner, un agente dell'FBI sotto copertura, intento a indagare su un giro di contrabbando di auto in tre paesi, al fine di identificare - e successivamente arrestare il suo boss - e scoprire chi hanno intenzione di vendere un nascondiglio di auto rubate.

Rispetto ai suoi predecessori, il gioco aveva con sezioni a piedi, combattimenti con armi da fuoco e sparatorie, nelle città di Miami, Nizza e Istanbul.

Ora, come reso noto anche da DSO Gaming, il modder 'Zombie2358' ha rilasciato una edizione definitiva di DRIV3R, un must per tutti coloro che vogliono rigiocare questo piccolo classico. Poco sotto, trovate anche un video che ne mette in mostra le qualità.

DRIV3R Definitive Edition risolve molti problemi che affliggevano la versione per PC, oltre a introdurre nuove texture in alta definizione migliorando anche la distanza di visualizzazione per alcuni oggetti.

Inoltre, il gioco offre ora un certo numero di miglioramenti dell'interfaccia utente, nonché correzioni per gli interni, EAX e Graphics Layers.

Nelle versioni future che verranno rilasciate nelle prossime settimane, il modder ha intenzione di migliorare il LOD del gioco e interni dei veicoli ad alta definizione.

Insomma, a quanto pare vi è tutta l'intenzione di dare nuovo lustro al terzo capitolo del franchise Ubisoft, visto che da anni la serie è stata parcheggiata senza accennare a un eventuale ritorno sulle strade.

Se siete interessati a scaricare DRIV3R Definitive Edition potete farlo da questo indirizzo, gratuitamente.

Ricordiamo che uno degli ultimi capitoli della saga videoludica stava per uscire, ma Ubisoft ha deciso di trasformarlo in una delle sue ultime IP.

Una saga che di recente ha avuto anche un nuovo episodio, con alcuni DLC molto attesi usciti recentemente.