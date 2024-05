Dragon's Dogma 2, disponibile la patch 1.110: ecco cosa cambia

Capcom ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Dragon's Dogma 2, già scaricabile da questo momento sia su PC che sulle console PS5 e Xbox Series X|S.

La patch 1.110 è a tutti gli effetti il primo aggiornamento rilasciato nel mese di maggio per l'action RPG (lo trovate in sconto su Amazon), ma sfortunatamente per i fan si tratta soltanto di un aggiornamento minore.

In altre parole, possiamo confermare già da adesso che non è arrivato alcun tipo di cambiamento per il frame-rate: sarà necessario attendere ancora futuri aggiornamenti per miglioramenti grafici.

Si tratta comunque di un aggiornamento di fondamentale importanza per chi deve ancora concludere la campagna: nel changelog ufficiale, Capcom si è limitata semplicemente a sottolineare di aver risolto dei problemi che impedivano di progredire in alcune missioni, prima di specificare su X che le quest coinvolte riguardano l'endgame.

Il changelog specifica anche di aver risolto «altri problemi minori», senza entrare nel dettaglio: dalle prime segnalazioni arrivate dai fan, secondo quanto riportato da MP1st, pare che i fix riguardino i regali che è possibile dare ai personaggi e nuove opzioni per il salvataggio in determinate circostanze.

Al momento non sembrano essere state segnalate altre modifiche particolarmente rilevanti: vi avvisiamo che la patch 1.110 di Dragon's Dogma 2 ha un peso di circa 526MB, dunque assicuratevi di avere abbastanza spazio disponibile prima di procedere al download.

Ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine se la community dovesse individuare altri cambiamenti nascosti degni di nota, ma vi terremo aggiornati anche sulla disponibilità di futuri aggiornamenti.

Con la speranza che includano presto anche il miglioramento del frame rate.

Ricordiamo che con l'ultimo aggiornamento, rilasciato poco prima della fine di aprile, Capcom ha ascoltato una delle critiche più diffuse dai giocatori, rendendo la Peste Draconica più facile da individuare e, conseguentemente, da gestire.